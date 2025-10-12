Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Торонто - Детройт 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ТоронтоДетройт . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Little Caesars Arena.

МСК, Стадион: Little Caesars Arena
НХЛ
Торонто
Завершен
3 : 6
12 октября 2025
Детройт
Смотреть онлайн
Торонто
-
Торонто
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Детройт
-
Детройт
-
Детройт
-
Счет после 2-го периода: 2-3
Торонто
-
Детройт
-
Детройт
-
Детройт
-
Счет после 3-го периода: 3-6

Превью матча Торонто — Детройт

Команда Торонто в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 8-11. Команда Детройт, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 10-10. Команда Торонто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Детройт забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Детройт, в том матче победу одержали хозяева.

Торонто Торонто
23
США
Matthew Knies
74
Bobby Mcmann
91
Канада
Джон Таварес
95
Швеция
Оливер Экман-Ларссон
8
Канада
Кристофер Танев
63
Финляндия
Matias Maccelli
89
США
Nicholas Robertson
88
Канада
Вильям Нюландер
19
Швеция
Калле Ярнкрок
2
Канада
Simon Benoit
25
США
Брэндон Карло
18
Канада
Стивен Лоренц
55
Канада
Николя Руа
41
США
Энтони Столарц
30
США
Cayden Primeau
81
США
Dakota Joshua
22
США
Джейк МкКэйб
44
Канада
Морган Райлли
11
Канада
Макс Доми
34
США
Остон Мэттьюс
Тренер
Канада
Todd McLellan
Детройт Детройт
88
США
Патрик Кейн
37
США
Джей Ти Комфер
27
Канада
Майкл Расмуссен
22
США
Мейсон Эпплтон
48
Швеция
Jonatan Berggren
25
Канада
Jacob Bernard-Docker
23
Швеция
Lucas Raymond
53
Германия
Moritz Seider
20
Швеция
Albert Johansson
77
Швеция
Simon Edvinsson
92
Австрия
Marco Kasper
44
Швеция
Axel Sandin Pellika
28
Норвегия
Michael Brandsegg-Nygard
93
США
Алекс ДеБринкэт
71
США
Дилан Ларкин
58
Канада
Emmitt Finnie
39
Канада
Кэм Талбот
36
США
Джон Гибсон
8
Канада
Бен Чиаро
18
США
Эндрю Копп
Тренер
Канада
Craig Berube

История последних встреч

Торонто
Торонто
Детройт
Торонто
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
13.10.2025
Детройт
Детройт
3:2
Торонто
Торонто
Обзор
03.10.2025
Детройт
Детройт
3:1
Торонто
Торонто
Обзор
Комментарии к матчу
