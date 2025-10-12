Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Торонто — Детройт . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Little Caesars Arena .

Превью матча Торонто — Детройт

Команда Торонто в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 8-11. Команда Детройт, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 10-10. Команда Торонто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Детройт забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Детройт, в том матче победу одержали хозяева.