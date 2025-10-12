Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Филадельфия — Каролина . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ПиЭнСи Арена .

Превью матча Филадельфия — Каролина

Команда Филадельфия в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 12-13. Команда Каролина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 19-25. Команда Филадельфия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Каролина забивает 2, пропускает 3.