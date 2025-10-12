Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Филадельфия - Каролина 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ФиладельфияКаролина . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ПиЭнСи Арена.

МСК, Стадион: ПиЭнСи Арена
НХЛ
Филадельфия
Завершен
3 : 4
12 октября 2025
Каролина
Смотреть онлайн
Филадельфия
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Каролина
-
Филадельфия
-
Каролина
-
Каролина
-
Счет после 2-го периода: 2-3
Филадельфия
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Филадельфия
-

Превью матча Филадельфия — Каролина

Команда Филадельфия в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 12-13. Команда Каролина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 19-25. Команда Филадельфия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Каролина забивает 2, пропускает 3.

Филадельфия Филадельфия
5
Россия
Egor Zamula
39
Россия
Michkov Matvei
29
Россия
Nikita Grebyonkin
46
США
Trevor Zegras
10
США
Bobby Brink
71
Канада
Tyson Foerster
9
Канада
Jamie Drysdale
33
Швеция
Samuel Ersson
14
США
Шон Кутюрье
11
Канада
Трэвис Конечны
47
Канада
Ноа Джуулсен
6
Канада
Трэвис Санхейм
22
США
Кристиан Дворак
19
США
Гарнет Хатауэй
24
США
Ник Силер
80
Чехия
Даниэль Владар
13
Швеция
Adam Ginning
74
Канада
Оуэн Типпетт
27
США
Noah Cates
17
Jett Luchanko
Тренер
Канада
Rod Brind'Amour
Каролина Каролина
11
Канада
Джордан Стаал
28
Канада
Уильям Карриер
50
США
Eric Robinson
5
США
Джален Чатфилд
24
Канада
Seth Jarvis
32
США
Brandon Bussi
21
Россия
Alexander Nikishin
26
Канада
Шон Уокер
82
Финляндия
Йеспери Котканиеми
37
Россия
Андрей Свешников
22
Logan Stankoven
74
США
Джейккоб Славин
31
Дания
Фредерик Андерсен
71
Канада
Тейлор Холл
27
Дания
Николай Элерс
20
Финляндия
Себастьян Ахо
48
Канада
Джордан Мартинук
19
США
K'Andre Miller
53
США
Jackson Blake
4
США
Шейн Гостисбехере
Тренер
Канада
Rick Tocchet
