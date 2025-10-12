Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Рейнджерс — Питтсбург . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена .

Превью матча Рейнджерс — Питтсбург

Команда Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 7-13. Команда Питтсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 15-6. Команда Рейнджерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Питтсбург забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Питтсбург, в том матче победу одержали хозяева.