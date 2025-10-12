Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Рейнджерс - Питтсбург 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: РейнджерсПиттсбург . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена.

МСК, Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена
НХЛ
Рейнджерс
Завершен
6 : 1
12 октября 2025
Питтсбург
Рейнджерс
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Питтсбург
-
Рейнджерс
-
Рейнджерс
-
Рейнджерс
-
Счет после 2-го периода: 4-1
Рейнджерс
-
Рейнджерс
-
Счет после 3-го периода: 6-1

Превью матча Рейнджерс — Питтсбург

Команда Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 7-13. Команда Питтсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 15-6. Команда Рейнджерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Питтсбург забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Питтсбург, в том матче победу одержали хозяева.

Рейнджерс Рейнджерс
84
Швеция
Adam Edstrom
71
Финляндия
Juuso Parssinen
13
Канада
Alexis Lafreniere
4
Канада
Braden Schneider
50
Will Cuylle
73
Matthew Rempe
42
США
Noah Laba
32
США
Джонатан Квик
10
Россия
Артемий Панарин
31
Россия
Игорь Шестёркин
44
Россия
Владислав Гавриков
39
Канада
Сэм Каррик
18
Финляндия
Урхо Вааканайнен
8
США
Джей Ти Миллер
14
Канада
Тейлор Раддиш
23
США
Адам Фокс
93
Швеция
Мика Зибанеяд
24
Канада
Carson Soucy
17
США
Will Borgen
43
США
Конор Шири
Тренер
США
Dan Muse
Питтсбург Питтсбург
87
Канада
Сидни Кросби
35
Канада
Тристан Джарри
39
Канада
Энтони Манта
82
США
Калеб Джонс
28
Канада
Паркер Уозерспун
16
Канада
Джастин Бразо
11
Швеция
Filip Hallander
19
Канада
Connor Dewar
37
Латвия
Артурс Силовс
46
США
Блейк Лизотт
5
Ryan Shea
45
Канада
Harrison Brunicke
55
США
Ноэль Аччиари
81
Канада
Benjamin Kindel
67
Швеция
Рикард Рэкелл
58
Канада
Кристофер Летанг
17
США
Брайан Раст
18
США
Thomas Novak
71
Россия
Евгений Малкин
65
Швеция
Эрик Карлссон
Тренер
США
Mike Sullivan

История последних встреч

Рейнджерс
Рейнджерс
Питтсбург
Рейнджерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
08.10.2025
Питтсбург
Питтсбург
3:0
Рейнджерс
Рейнджерс
Обзор
Комментарии к матчу
