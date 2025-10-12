Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Юта - Нэшвилл 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ЮтаНэшвилл . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бриджстоун Арена.

МСК, Стадион: Бриджстоун Арена
НХЛ
Юта
Завершен
3 : 2
12 октября 2025
Нэшвилл
Смотреть онлайн
Юта
-
Нэшвилл
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Нэшвилл
-
Счет после 2-го периода: 1-2
Юта
-
Счет после 3-го периода: 2-2
Юта
-

Превью матча Юта — Нэшвилл

Команда Юта в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 10-13. Команда Нэшвилл, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 7-12. Команда Юта в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Нэшвилл забивает 1, пропускает 1.

Юта Юта
11
Dylan Guenther
92
США
Logan Cooley
77
Германия
John-Jason Peterka
26
Россия
Dmitri Simashev
6
США
John Marino
88
США
Нэйт Шмидт
28
США
Иан Коул
67
Канада
Лоусон Крауз
50
Канада
Sean Durzi
82
Швеция
Kevin Stenlund
13
Канада
Брэндон Танев
41
Чехия
Витек Ванечек
9
США
Клэйтон Келлер
70
Чехия
Karel Vejmelka
8
США
Ник Шмалц
56
США
Кайлер Ямамото
2
Финляндия
Олли Маатта
36
Канада
Эндрю Агоццино
22
Канада
Jack McBain
98
Россия
Михаил Сергачев
Тренер
Канада
Andrew Brunette
Нэшвилл Нэшвилл
91
Канада
Стивен Стэмкос
58
Канада
Майкл Бантинг
17
Канада
Тайсон Джост
44
Brady Martin
48
США
Nick Perbix
29
Финляндия
Justus Annunen
90
Канада
Ryan O'Reilly
24
США
Spencer Stastney
83
Швеция
Adam Wilsby
36
Cole Smith
20
Канада
Justin Barron
77
Канада
Luke Evangelista
40
Fedor Svechkov
76
США
Брейди Скжей
56
Финляндия
Эрик Хаула
74
Финляндия
Юусе Сарос
9
Швеция
Филип Форсберг
47
США
Майк Маккарон
59
Швейцария
Роман Йоси
81
Канада
Джонатан Марчессолт
Тренер
Andre Tourigny
Комментарии к матчу
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
