Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Юта — Нэшвилл . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бриджстоун Арена .

Превью матча Юта — Нэшвилл

Команда Юта в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 10-13. Команда Нэшвилл, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 7-12. Команда Юта в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Нэшвилл забивает 1, пропускает 1.