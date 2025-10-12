Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Даллас - Колорадо 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ДалласКолорадо . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пепси Центр.

МСК, Стадион: Пепси Центр
НХЛ
Даллас
Завершен
5 : 4
12 октября 2025
Колорадо
Смотреть онлайн
Даллас
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Колорадо
-
Колорадо
-
Даллас
-
Даллас
-
Счет после 2-го периода: 3-2
Колорадо
-
Даллас
-
Колорадо
-
Счет после 3-го периода: 4-4

Превью матча Даллас — Колорадо

Команда Даллас в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 26-35. Команда Колорадо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 15-7. Команда Даллас в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Колорадо забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Даллас, в том матче победу одержали гостьи.

Даллас Даллас
23
Финляндия
Еса Линделл
55
Канада
Thomas Harley
22
Канада
Mavrik Bourque
53
Wyatt Johnston
6
Швейцария
Lian Bichsel
91
Канада
Тайлер Сегуин
95
Канада
Мэтт Духене
5
Швеция
Nils Lundkvist
96
Финляндия
Микко Рантанен
21
США
Джейсон Робертсон
46
Россия
Илья Любушкин
12
Чехия
Радек Факса
11
Канада
Натан Бастиан
18
Канада
Сэм Стил
24
Финляндия
Роопе Хинтц
4
Финляндия
Миро Хеисканен
15
США
Колин Блэквелл
1
США
Кейси ДеСмит
29
США
Jake Oettinger
49
Justin Hryckowian
Тренер
Канада
Jared Bednar
Колорадо Колорадо
84
Канада
Брент Бернс
41
Канада
Скотт Веджвуд
7
Канада
Девон Тэйвз
20
США
Ross Colton
88
Чехия
Мартин Некас
8
Канада
Кейл Макар
17
Канада
Паркер Келли
18
США
Jack Drury
50
Канада
Trent Miner
28
Беларусь
Ilya Solovyov
54
США
Gavin Brindley
70
Sam Malinski
42
Канада
Джош Мэнсон
95
Швеция
Виктор Олофссон
94
Финляндия
Joel Kiviranta
13
Россия
Валерий Ничушкин
62
Финляндия
Арттури Лехконен
29
Канада
Нэйтан МакКиннон
11
США
Брок Нельсон
92
Швеция
Габриэль Ландеског
Тренер
Канада
Glen Gulutzan

История последних встреч

Даллас
Даллас
Колорадо
Даллас
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
28.09.2025
Даллас
Даллас
1:4
Колорадо
Колорадо
Обзор
Комментарии к матчу
