Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Даллас — Колорадо . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пепси Центр .

Превью матча Даллас — Колорадо

Команда Даллас в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 26-35. Команда Колорадо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 15-7. Команда Даллас в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Колорадо забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Даллас, в том матче победу одержали гостьи.