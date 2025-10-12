Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Анахайм — Сан-Хосе . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SAP-центр в Сан-Хосе .

Превью матча Анахайм — Сан-Хосе

Команда Анахайм в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 21-14. Команда Сан-Хосе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 19-21. Команда Анахайм в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сан-Хосе забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 октября 2025 на поле команды Анахайм, в том матче победу одержали хозяева.