Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Анахайм - Сан-Хосе 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: АнахаймСан-Хосе . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SAP-центр в Сан-Хосе.

МСК, Стадион: SAP-центр в Сан-Хосе
НХЛ
Анахайм
Завершен
7 : 6
12 октября 2025
Сан-Хосе
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Сан-Хосе
-
Сан-Хосе
-
Анахайм
-
Анахайм
-
Счет после 1-го периода: 2-2
Сан-Хосе
-
Анахайм
-
Сан-Хосе
-
Сан-Хосе
-
Анахайм
-
Счет после 2-го периода: 4-5
Счет после 3-го периода: 6-6

Превью матча Анахайм — Сан-Хосе

Команда Анахайм в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 21-14. Команда Сан-Хосе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 19-21. Команда Анахайм в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сан-Хосе забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 октября 2025 на поле команды Анахайм, в том матче победу одержали хозяева.

Анахайм Анахайм
14
США
Drew Helleson
23
Mason McTavish
51
Olen Zellweger
91
Швеция
Leo Carlsson
61
США
Cutter Gauthier
98
Pavel Mintyukov
20
США
Крис Крейдер
64
Финляндия
Микаел Гранлунд
77
США
Франк Ватрано
13
Nikita Nesterenko
34
Чехия
Петр Мразек
44
Канада
Росс Джонстон
65
США
Джейк Труба
19
США
Трой Терри
25
США
Райан Полинг
7
Словакия
Радко Гудас
17
Канада
Алекс Киллорн
1
Чехия
Lukas Dostal
2
США
Jackson LaCombe
45
Beckett Sennecke
Тренер
Ryan Warsofsky
Сан-Хосе Сан-Хосе
9
Россия
Дмитрий Орлов
33
США
Алекс Неделькович
38
Канада
Mario Ferraro
81
США
Адам Годетт
96
Швейцария
Philipp Kurashev
10
Канада
Ty Dellandrea
30
Россия
Ярослав Аскаров
72
Швеция
William Eklund
51
Collin Graf
2
США
Уилл Смит
71
Канада
Macklin Celebrini
6
Sam Dickinson
37
Швеция
Тимоти Лилигрен
23
Канада
Барклай Гудроу
4
США
Ник Ледди
75
Канада
Райан Ривс
53
Канада
Джефф Скиннер
3
Швеция
Джон Клингберг
73
Канада
Тайлер Тоффоли
21
Швеция
Александр Веннберг
Тренер
Канада
Joel Quenneville

История последних встреч

Анахайм
Анахайм
Сан-Хосе
Анахайм
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.10.2025
Анахайм
Анахайм
5:2
Сан-Хосе
Сан-Хосе
Обзор
30.09.2025
Сан-Хосе
Сан-Хосе
2:3
Анахайм
Анахайм
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00