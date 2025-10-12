Смотреть онлайн Вегас - Сиэтл Кракен 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Вегас — Сиэтл Кракен . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Climate Pledge Arena.
Превью матча Вегас — Сиэтл Кракен
Команда Вегас в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 17-28. Команда Сиэтл Кракен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 16-16. Команда Вегас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Сиэтл Кракен забивает 2, пропускает 2.