12.10.2025

Смотреть онлайн Вегас - Сиэтл Кракен 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ВегасСиэтл Кракен . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Climate Pledge Arena.

МСК, Стадион: Climate Pledge Arena
НХЛ
Вегас
Завершен
1 : 2
12 октября 2025
Сиэтл Кракен
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Сиэтл Кракен
-
Счет после 2-го периода: 0-1
Вегас
-
Счет после 3-го периода: 1-1
Сиэтл Кракен
-

Превью матча Вегас — Сиэтл Кракен

Команда Вегас в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 17-28. Команда Сиэтл Кракен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 16-16. Команда Вегас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Сиэтл Кракен забивает 2, пропускает 2.

Вегас Вегас
48
Чехия
Томаш Гертл
2
Канада
Зак Уайтклауд
40
Швейцария
Akira Schmid
16
Россия
Павел Дорофеев
6
Канада
Kaedan Korczak
20
США
Брэндон Саад
71
Швеция
Виллиам Карлссон
3
Канада
Брейден МакНабб
61
Канада
Марк Стоун
19
Канада
Рейлли Смит
93
Канада
Митчелл Марнер
49
Россия
Иван Барбашев
17
Канада
Бен Хаттон
10
Канада
Колтон Сиссонс
27
Канада
Ши Теодоре
33
Канада
Адин Хилл
5
Канада
Джереми Лаузон
55
Канада
Киган Колесар
21
Канада
Бретт Хоуден
9
США
Джек Айкел
Тренер
Канада
Lane Lambert
Сиэтл Кракен Сиэтл Кракен
6
Швеция
Адам Ларссон
29
Канада
Винс Данн
30
Канада
Мэтт Мюррей
89
Канада
Фредерик Гудро
28
Канада
Джош Махера
55
США
Райан Линдгрен
27
Канада
Мейсон Марчмент
20
Финляндия
Эели Толванен
35
США
Джои Даккорд
10
США
Matty Beniers
51
Канада
Shane Wright
26
Ryan Winterton
38
Финляндия
Jani Nyman
19
Канада
Джаред Макканн
12
Tye Kartye
24
Канада
Джейми Олексяк
17
Канада
Джейден Шварц
9
Канада
Шандлер Стефенсон
62
Канада
Эндрю Монтур
7
Канада
Джордан Эберле
Тренер
Канада
Bruce Cassidy
Комментарии к матчу
