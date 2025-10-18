Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Айлендерс — Оттава . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Канадиен Тайер Центр .

Превью матча Айлендерс — Оттава

Команда Айлендерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 16-21. Команда Оттава, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 12-33. Команда Айлендерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Оттава забивает 1, пропускает 3.