18.10.2025

Смотреть онлайн Айлендерс - Оттава 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: АйлендерсОттава . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Канадиен Тайер Центр.

МСК, Стадион: Канадиен Тайер Центр
НХЛ
Айлендерс
Завершен
5 : 4
18 октября 2025
Оттава
Смотреть онлайн
Оттава
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Оттава
-
Айлендерс
-
Айлендерс
-
Оттава
-
Айлендерс
-
Оттава
-
Счет после 2-го периода: 3-4
Айлендерс
-
Айлендерс
-
Счет после 3-го периода: 5-4

Превью матча Айлендерс — Оттава

Команда Айлендерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 16-21. Команда Оттава, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 12-33. Команда Айлендерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Оттава забивает 1, пропускает 3.

Айлендерс Айлендерс
53
Канада
Кейси Цизикас
51
Швеция
Emil Heineman
21
США
Кайл Палмьери
27
США
Андерс Ли
28
Россия
Александр Романов
44
Канада
Жан-Габриэль Пажо
64
Calum Ritchie
10
Швеция
Simon Holmstrom
7
Россия
Максим Цыплаков
29
Канада
Джонатан Друин
11
Канада
Энтони Дюклэр
33
Чехия
Давид Риттич
77
США
Энтони Деанджело
13
Канада
Мэтью Барзал
3
Канада
Адам Пелч
6
Канада
Райан Пулок
24
США
Скотт Мейфилд
30
Россия
Илья И. Сорокин
14
Канада
Бо Хорват
48
Канада
Matthew Schaefer
Тренер
Канада
Travis Green
Оттава Оттава
57
Канада
Дэвид Перрон
72
Канада
Томас Чабот
1
Финляндия
Leevi Merilainen
22
Канада
Майк Амадио
18
Германия
Tim Stuetzle
20
Швеция
Fabian Zetterlund
10
Канада
Jordan Spence
12
США
Shane Pinto
24
Канада
Dylan Cozens
19
Канада
Дрейк Ботерсон
3
США
Ник Дженсен
85
США
Jake Sanderson
42
Канада
Хайден Ходжсон
21
Канада
Ник Казинз
35
Швеция
Линус Ульмарк
71
Канада
Ridly Greig
43
США
Tyler Kleven
2
Artem Zub
89
Дания
Ларс Эллер
28
Канада
Клод Жиру
Тренер
Канада
Patrick Roy
Комментарии к матчу
