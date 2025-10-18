Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Эдмонтон - Нью-Джерси 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ЭдмонтонНью-Джерси . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пруденшал Центр.

МСК, Стадион: Пруденшал Центр
НХЛ
Эдмонтон
Завершен
3 : 5
18 октября 2025
Нью-Джерси
Счет после 1-го периода: 0-0
Нью-Джерси
-
Нью-Джерси
-
Эдмонтон
-
Счет после 2-го периода: 1-2
Нью-Джерси
-
Нью-Джерси
-
Эдмонтон
-
Нью-Джерси
-
Эдмонтон
-
Счет после 3-го периода: 3-5

Превью матча Эдмонтон — Нью-Джерси

Команда Эдмонтон в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-21. Команда Нью-Джерси, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 24-17. Команда Эдмонтон в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Нью-Джерси забивает 2, пропускает 2.

Эдмонтон Эдмонтон
92
Россия
Василий Подколзин
49
США
Ty Emberson
22
Канада
Matt Savoie
53
Isaac Howard
2
Канада
Эван Бушар
14
Швеция
Маттиас Экхолм
74
Канада
Стюарт Скиннер
19
Канада
Адам Энрике
13
Швеция
Маттиас Янмарк-Нюлен
25
Канада
Дарнелл Нерс
30
Канада
Калвин Пикард
29
Германия
Леон Драйсайтл
20
Канада
Кертис Лазар
27
Канада
Бретт Кулак
28
США
Джон Рослович
97
Канада
Коннор Макдэвид
88
Канада
Эндрю Мангиапан
10
США
Трент Фредерик
96
Канада
Джейк Уолмэн
48
Noah Philp
Тренер
Канада
Sheldon Keefe
Нью-Джерси Нью-Джерси
91
Канада
Dawson Mercer
14
США
Люк Гленденинг
43
США
Luke Hughes
11
США
Стефан Нейсен
18
Чехия
Ондрей Палат
5
Канада
Бренден Диллон
25
Швеция
Якоб Маркстром
17
Словакия
Simon Nemec
81
Россия
Arseni Gritsyuk
45
Канада
Колтон Уайт
15
Канада
Зак Макэвен
13
Швейцария
Нико Хисчиер
12
Канада
Коди Гласс
28
Швейцария
Тимо Майер
63
Швеция
Йеспер Братт
47
США
Paul Cotter
86
США
Джек Хьюз
34
Канада
Джейк Аллен
71
Швейцария
Йонас Зигенталер
44
Канада
Деннис Чолоуски
Тренер
Kris Knoblauch
Комментарии к матчу
