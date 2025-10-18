Смотреть онлайн Эдмонтон - Нью-Джерси 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Эдмонтон — Нью-Джерси . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пруденшал Центр.
Превью матча Эдмонтон — Нью-Джерси
Команда Эдмонтон в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-21. Команда Нью-Джерси, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 24-17. Команда Эдмонтон в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Нью-Джерси забивает 2, пропускает 2.