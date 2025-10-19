Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Даллас - Сент-Луис 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ДалласСент-Луис . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Энтерпрайз-центр.

МСК, Стадион: Энтерпрайз-центр
НХЛ
Даллас
Завершен
1 : 3
19 октября 2025
Сент-Луис
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Сент-Луис
-
Сент-Луис
-
Счет после 2-го периода: 0-2
Даллас
-
Сент-Луис
-
Счет после 3-го периода: 1-3

Превью матча Даллас — Сент-Луис

Команда Даллас в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 37-33. Команда Сент-Луис, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 25-29. Команда Даллас в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Сент-Луис забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Даллас, в том матче победу одержали хозяева.

Даллас Даллас
53
Wyatt Johnston
22
Канада
Mavrik Bourque
55
Канада
Thomas Harley
6
Швейцария
Lian Bichsel
21
США
Джейсон Робертсон
29
США
Jake Oettinger
1
США
Кейси ДеСмит
91
Канада
Тайлер Сегуин
23
Финляндия
Еса Линделл
96
Финляндия
Микко Рантанен
28
Канада
Алекс Петрович
24
Финляндия
Роопе Хинтц
73
США
Адам Эрн
46
Россия
Илья Любушкин
12
Чехия
Радек Факса
11
Канада
Натан Бастиан
18
Канада
Сэм Стил
4
Финляндия
Миро Хеисканен
15
США
Колин Блэквелл
95
Канада
Мэтт Духене
Тренер
Канада
Jim Montgomery
Сент-Луис Сент-Луис
21
Jimmy Snuggerud
50
Канада
Джордан Биннингтон
22
Швейцария
Пиус Сутер
55
Канада
Колтон Парайко
6
Швеция
Philip Broberg
71
Канада
Матье Джозеф
75
Канада
Tyler Tucker
30
Канада
Joel Hofer
25
Канада
Джордан Куру
18
Канада
Роберт Томас
9
Франция
Александр Тексье
81
Канада
Dylan Holloway
51
Matt Kessel
17
Канада
Кэм Фаулер
10
Канада
Брейден Шенн
72
США
Джастин Фолк
26
Австралия
Натан Уолкер
89
Россия
Павел Бучневич
63
Jake Neighbours
77
США
Ник Бьюгстаг
Тренер
Канада
Glen Gulutzan

История последних встреч

Даллас
Даллас
Сент-Луис
Даллас
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.10.2025
Даллас
Даллас
5:3
Сент-Луис
Сент-Луис
Обзор
21.09.2025
Даллас
Даллас
2:1
Сент-Луис
Сент-Луис
Обзор
Комментарии к матчу
