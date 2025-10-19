Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Даллас — Сент-Луис . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Энтерпрайз-центр .

Превью матча Даллас — Сент-Луис

Команда Даллас в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 37-33. Команда Сент-Луис, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 25-29. Команда Даллас в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Сент-Луис забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Даллас, в том матче победу одержали хозяева.