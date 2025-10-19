Смотреть онлайн Нэшвилл - Виннипег 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Нэшвилл — Виннипег . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе МТС Центр.
Превью матча Нэшвилл — Виннипег
Команда Нэшвилл в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 19-26. Команда Виннипег, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 25-23. Команда Нэшвилл в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Виннипег забивает 3, пропускает 2.