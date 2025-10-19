Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Нэшвилл - Виннипег 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: НэшвиллВиннипег . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе МТС Центр.

МСК, Стадион: МТС Центр
НХЛ
Нэшвилл
Завершен
1 : 4
19 октября 2025
Виннипег
Смотреть онлайн
Виннипег
-
Виннипег
-
Счет после 1-го периода: 0-2
Счет после 2-го периода: 0-2
Виннипег
-
Виннипег
-
Нэшвилл
-
Счет после 3-го периода: 1-4

Превью матча Нэшвилл — Виннипег

Команда Нэшвилл в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 19-26. Команда Виннипег, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 25-23. Команда Нэшвилл в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Виннипег забивает 3, пропускает 2.

Нэшвилл Нэшвилл
56
Финляндия
Эрик Хаула
83
Швеция
Adam Wilsby
91
Канада
Стивен Стэмкос
36
Cole Smith
20
Канада
Justin Barron
89
Ozzy Wiesblatt
77
Канада
Luke Evangelista
40
Fedor Svechkov
24
США
Spencer Stastney
90
Канада
Ryan O'Reilly
29
Финляндия
Justus Annunen
47
США
Майк Маккарон
76
США
Брейди Скжей
58
Канада
Майкл Бантинг
74
Финляндия
Юусе Сарос
17
Канада
Тайсон Джост
9
Швеция
Филип Форсберг
48
США
Nick Perbix
59
Швейцария
Роман Йоси
37
Nick Blankenburg
Тренер
Канада
Scott Arniel
Виннипег Виннипег
19
Канада
Джонатан Тэйвз
2
Канада
Дилан Демело
81
США
Кайл Коннор
24
Канада
Хейдн Флери
1
Канада
Эрик Комри
64
Канада
Логан Стэнли
13
Канада
Габриэль Виларди
36
Канада
Morgan Barron
4
США
Нил Пионк
9
США
Алекс Иафалло
45
Cole Koepke
25
США
Parker Ford
7
Россия
Владислав Наместников
37
США
Коннор Хеллебайк
70
Канада
Таннер Пирсон
5
Канада
Люк Шенн
62
Швейцария
Нино Нидеррайтер
44
Канада
Джош Моррисси
55
Канада
Марк Шейфеле
14
Швеция
Густав Никвист
Тренер
Канада
Andrew Brunette
Комментарии к матчу
