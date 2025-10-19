Смотреть онлайн Рейнджерс - Монреаль 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Рейнджерс — Монреаль . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Белл Центр.
Превью матча Рейнджерс — Монреаль
Команда Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 14-19. Команда Монреаль, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 22-15. Команда Рейнджерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Монреаль забивает 2, пропускает 2.