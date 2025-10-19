Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Рейнджерс - Монреаль 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: РейнджерсМонреаль . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Белл Центр.

МСК, Стадион: Белл Центр
НХЛ
Рейнджерс
Завершен
4 : 3
19 октября 2025
Монреаль
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Монреаль
-
Монреаль
-
Рейнджерс
-
Счет после 1-го периода: 1-2
Счет после 2-го периода: 1-2
Рейнджерс
-
Рейнджерс
-
Рейнджерс
-
Монреаль
-
Счет после 3-го периода: 4-3

Превью матча Рейнджерс — Монреаль

Команда Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 14-19. Команда Монреаль, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 22-15. Команда Рейнджерс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Монреаль забивает 2, пропускает 2.

Рейнджерс Рейнджерс
44
Россия
Владислав Гавриков
73
Matthew Rempe
39
Канада
Сэм Каррик
8
США
Джей Ти Миллер
23
США
Адам Фокс
93
Швеция
Мика Зибанеяд
42
США
Noah Laba
10
Россия
Артемий Панарин
50
Will Cuylle
4
Канада
Braden Schneider
14
Канада
Тейлор Раддиш
17
США
Will Borgen
18
Финляндия
Урхо Вааканайнен
84
Швеция
Adam Edstrom
29
Канада
Matthew Robertson
31
Россия
Игорь Шестёркин
43
США
Конор Шири
71
Финляндия
Juuso Parssinen
13
Канада
Alexis Lafreniere
32
США
Джонатан Квик
Тренер
Канада
Мартин Ст. Луис
Монреаль Монреаль
93
Россия
Ivan Demidov
53
Канада
Noah Dobson
90
Канада
Joe Veleno
71
Канада
Jake Evans
15
Канада
Alex Newhook
13
США
Cole Caufield
47
США
Jayden Struble
75
Jakub Dobes
20
Словакия
Юрай Слафковски
91
Швеция
Oliver Kapanen
76
Zachary Bolduc
72
Arber Xhekaj
48
Lane Hutson
62
Owen Beck
14
Канада
Николас Сузуки
8
Канада
Майкл Мэтсон
35
Канада
Самуэль Монтембо
45
Канада
Александр Кэрриер
11
Канада
Брендан Галлагер
17
Канада
Джош Андерсон
Тренер
США
Mike Sullivan
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
MOUZ MOUZ
20 Ноября
11:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15