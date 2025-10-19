Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Миннесота — Филадельфия . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Веллс Фарго Центр .

Превью матча Миннесота — Филадельфия

Команда Миннесота в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 19-22. Команда Филадельфия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 22-24. Команда Миннесота в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Филадельфия забивает 2, пропускает 2.