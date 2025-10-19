Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Миннесота - Филадельфия 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: МиннесотаФиладельфия . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Веллс Фарго Центр.

МСК, Стадион: Веллс Фарго Центр
НХЛ
Миннесота
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
Филадельфия
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после 1-го периода: 0-0
Миннесота
-
Счет после 2-го периода: 1-0
Филадельфия
-
Счет после 3-го периода: 1-1
Филадельфия
-

Превью матча Миннесота — Филадельфия

Команда Миннесота в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 19-22. Команда Филадельфия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 22-24. Команда Миннесота в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Филадельфия забивает 2, пропускает 2.

Миннесота Миннесота
7
США
Brock Faber
12
США
Matthew Boldy
22
Россия
Yurov Danila
23
Австрия
Marco Rossi
55
Чехия
David Jiricek
30
Швеция
Jesper Wallstedt
32
Швеция
Filip Gustavsson
91
Россия
Владимир Тарасенко
25
Швеция
Йонас Бродин
46
Канада
Яред Спургеон
17
США
Маркус Фолигьо
38
США
Райан Хартман
71
США
Тайлер Питлик
97
Россия
Кирилл Капризов
14
Швеция
Джоэл Эриксон Эк
13
Россия
Яков Тренин
18
США
Винсент Иностроза
5
Канада
Джейкоб Миддлтон
90
Швеция
Маркус Йоханссон
8
США
Zeev Buium
Тренер
Канада
Rick Tocchet
Филадельфия Филадельфия
24
США
Ник Силер
6
Канада
Трэвис Санхейм
10
США
Bobby Brink
46
США
Trevor Zegras
8
США
Cam York
22
США
Кристиан Дворак
19
США
Гарнет Хатауэй
5
Россия
Egor Zamula
80
Чехия
Даниэль Владар
74
Канада
Оуэн Типпетт
27
США
Noah Cates
47
Канада
Ноа Джуулсен
11
Канада
Трэвис Конечны
33
Швеция
Samuel Ersson
9
Канада
Jamie Drysdale
18
Латвия
Родриго Аболс
44
Канада
Николас Деслаариес
39
Россия
Michkov Matvei
71
Канада
Tyson Foerster
14
США
Шон Кутюрье
Тренер
США
John Hynes
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
MOUZ MOUZ
20 Ноября
11:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15