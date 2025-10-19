Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Каролина - Лос-Анджелес 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: КаролинаЛос-Анджелес . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стэйплс Центр.

МСК, Стадион: Стэйплс Центр
НХЛ
Каролина
Завершен
4 : 3
19 октября 2025
Лос-Анджелес
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Каролина
-
Каролина
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Каролина
-
Лос-Анджелес
-
Лос-Анджелес
-
Счет после 2-го периода: 3-2
Лос-Анджелес
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Каролина
-

Превью матча Каролина — Лос-Анджелес

Команда Каролина в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 27-28. Команда Лос-Анджелес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 24-29. Команда Каролина в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Лос-Анджелес забивает 2, пропускает 3.

Каролина Каролина
19
США
K'Andre Miller
53
США
Jackson Blake
24
Канада
Seth Jarvis
22
Logan Stankoven
21
Россия
Alexander Nikishin
32
США
Brandon Bussi
37
Россия
Андрей Свешников
82
Финляндия
Йеспери Котканиеми
31
Дания
Фредерик Андерсен
71
Канада
Тейлор Холл
27
Дания
Николай Элерс
20
Финляндия
Себастьян Ахо
48
Канада
Джордан Мартинук
4
США
Шейн Гостисбехере
28
Канада
Уильям Карриер
50
США
Eric Robinson
5
США
Джален Чатфилд
6
США
Майк Райлли
26
Канада
Шон Уокер
11
Канада
Джордан Стаал
Тренер
Канада
Jim Hiller
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
39
Jeff Malott
79
Финляндия
Samuel Helenius
96
Россия
Андрей Кузьменко
29
США
Финикс Копли
6
Канада
Джоэл Эдмундсон
55
Канада
Quinton Byfield
37
Канада
Уоррен Фогель
12
США
Тревор Мур
15
США
Alex Turcotte
44
США
Майки Андерсон
14
США
Alex Laferriere
22
Швейцария
Кевин Фиала
31
Швеция
Антон Форсберг
8
Канада
Дрю Даути
40
Финляндия
Йоел Армиа
92
Канада
Brandt Brandt Clarke
2
США
Брайан Дюмулин
24
Канада
Филлип Дано
5
Канада
Коди Чечи
9
Швеция
Эйдриан Кемп
Тренер
Канада
Rod Brind'Amour
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
MOUZ MOUZ
20 Ноября
11:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15