Смотреть онлайн Каролина - Лос-Анджелес 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Каролина — Лос-Анджелес . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стэйплс Центр.
Превью матча Каролина — Лос-Анджелес
Команда Каролина в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 27-28. Команда Лос-Анджелес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 24-29. Команда Каролина в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Лос-Анджелес забивает 2, пропускает 3.