Смотреть онлайн Ванкувер - Вашингтон 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Ванкувер — Вашингтон . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Верайзон-центр.
Превью матча Ванкувер — Вашингтон
Команда Ванкувер в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 34-26. Команда Вашингтон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 10-10. Команда Ванкувер в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Вашингтон забивает 1, пропускает 1.