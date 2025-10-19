Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Ванкувер - Вашингтон 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ВанкуверВашингтон . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Верайзон-центр.

МСК, Стадион: Верайзон-центр
НХЛ
Ванкувер
Завершен
4 : 3
19 октября 2025
Вашингтон
Смотреть онлайн
Ванкувер
-
Ванкувер
-
Ванкувер
-
Счет после 1-го периода: 3-0
Ванкувер
-
Вашингтон
-
Счет после 2-го периода: 4-1
Вашингтон
-
Вашингтон
-

Превью матча Ванкувер — Вашингтон

Команда Ванкувер в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 34-26. Команда Вашингтон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 10-10. Команда Ванкувер в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Вашингтон забивает 1, пропускает 1.

Ванкувер Ванкувер
25
Швеция
Elias Pettersson
57
США
Тайлер Майерс
90
США
Victor Mancini
91
Канада
Эвандер Кане
18
США
Drew O'Connor
13
Arshdeep Bains
32
Финляндия
Kevin Lankinen
23
Швеция
Jonathan Lekkerimaki
29
Швеция
Маркус Петтерссон
94
Швеция
Линус Карлссон
40
Швеция
Элиас Петтерссон
17
Чехия
Филип Хронек
53
Латвия
Тедди Блюгер
35
США
Тэтчер Демко
74
Канада
Джейк ДеБраск
72
Чехия
Филип Хытил
44
США
Кифер Шервуд
43
США
Куинн Хьюз
8
США
Конор Гарленд
63
Max Sasson
Тренер
Spencer Carbery
Вашингтон Вашингтон
8
Россия
Александр Овечкин
6
США
Якоб
22
США
Brandon Duhaime
42
Словакия
Martin Fehervary
3
США
Мэтт Рой
38
Швеция
Rasmus Sandin
48
Канада
Logan Thompson
24
Канада
Connor McMichael
21
Беларусь
Aliaksei Protas
29
Канада
Hendrix Lapierre
34
Justin Sourdif
9
Ryan Leonard
79
США
Чарли Линдгрен
26
США
Ник Дауд
57
США
Тревор Ван Римсдик
74
США
Джон Карлсон
15
США
Сонни Милано
43
Канада
Том Уилсон
17
Канада
Дилан Стром
72
Канада
Энтони Бовилье
Тренер
Канада
Адам Фооте
Комментарии к матчу
