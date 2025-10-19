Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Эдмонтон - Детройт 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ЭдмонтонДетройт . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Little Caesars Arena.

МСК, Стадион: Little Caesars Arena
НХЛ
Эдмонтон
Завершен
2 : 4
19 октября 2025
Детройт
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Детройт
-
Детройт
-
Эдмонтон
-
Детройт
-
Счет после 2-го периода: 1-3
Эдмонтон
-
Детройт
-

Превью матча Эдмонтон — Детройт

Команда Эдмонтон в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 28-26. Команда Детройт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 23-16. Команда Эдмонтон в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Детройт забивает 2, пропускает 2.

Эдмонтон Эдмонтон
92
Россия
Василий Подколзин
49
США
Ty Emberson
22
Канада
Matt Savoie
53
Isaac Howard
2
Канада
Эван Бушар
14
Швеция
Маттиас Экхолм
74
Канада
Стюарт Скиннер
19
Канада
Адам Энрике
13
Швеция
Маттиас Янмарк-Нюлен
25
Канада
Дарнелл Нерс
30
Канада
Калвин Пикард
29
Германия
Леон Драйсайтл
20
Канада
Кертис Лазар
27
Канада
Бретт Кулак
28
США
Джон Рослович
97
Канада
Коннор Макдэвид
88
Канада
Эндрю Мангиапан
10
США
Трент Фредерик
96
Канада
Джейк Уолмэн
48
Noah Philp
Тренер
Канада
Todd McLellan
Детройт Детройт
71
США
Дилан Ларкин
77
Швеция
Simon Edvinsson
18
США
Эндрю Копп
20
Швеция
Albert Johansson
53
Германия
Moritz Seider
93
США
Алекс ДеБринкэт
37
США
Джей Ти Комфер
22
США
Мейсон Эпплтон
23
Швеция
Lucas Raymond
8
Канада
Бен Чиаро
39
Канада
Кэм Талбот
88
США
Патрик Кейн
21
США
Джеймс Ван Римсдик
52
Канада
Трэвис Хамонич
58
Канада
Emmitt Finnie
29
Nate Danielson
36
США
Джон Гибсон
44
Швеция
Axel Sandin Pellika
85
Швеция
Elmer Soderblom
92
Австрия
Marco Kasper
Тренер
Kris Knoblauch
Комментарии к матчу
