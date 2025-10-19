Смотреть онлайн Эдмонтон - Детройт 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Эдмонтон — Детройт . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Little Caesars Arena.
Превью матча Эдмонтон — Детройт
Команда Эдмонтон в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 28-26. Команда Детройт, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 23-16. Команда Эдмонтон в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Детройт забивает 2, пропускает 2.