Смотреть онлайн Анахайм - Чикаго 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Анахайм — Чикаго . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Юнайтед Центр.
Превью матча Анахайм — Чикаго
Команда Анахайм в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 29-24. Команда Чикаго, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 24-16. Команда Анахайм в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Чикаго забивает 2, пропускает 2.