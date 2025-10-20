Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.10.2025

Смотреть онлайн Анахайм - Чикаго 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: АнахаймЧикаго . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Юнайтед Центр.

МСК, Стадион: Юнайтед Центр
НХЛ
Анахайм
Завершен
1 : 2
20 октября 2025
Чикаго
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после 1-го периода: 0-0
Счет после 2-го периода: 0-0
Чикаго
-
Анахайм
-
Счет после 3-го периода: 1-1
Чикаго
-

Превью матча Анахайм — Чикаго

Команда Анахайм в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 29-24. Команда Чикаго, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 24-16. Команда Анахайм в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Чикаго забивает 2, пропускает 2.

Анахайм Анахайм
14
США
Drew Helleson
23
Mason McTavish
61
США
Cutter Gauthier
51
Olen Zellweger
98
Pavel Mintyukov
91
Швеция
Leo Carlsson
64
Финляндия
Микаел Гранлунд
74
США
Ian Moore
20
США
Крис Крейдер
17
Канада
Алекс Киллорн
7
Словакия
Радко Гудас
65
США
Джейк Труба
34
Чехия
Петр Мразек
77
США
Франк Ватрано
19
США
Трой Терри
25
США
Райан Полинг
1
Чехия
Lukas Dostal
2
США
Jackson LaCombe
12
США
Sam Colangelo
45
Beckett Sennecke
Тренер
США
Jeff Blashill
Чикаго Чикаго
44
США
Wyatt Kaiser
91
Frank Nazar
8
США
Райан Донато
34
Канада
Colton Dach
40
Швеция
Arvid Soderblom
72
США
Alex Vlasic
30
США
Spencer Knight
73
Германия
Lukas Reichel
46
Канада
Louis Crevier
84
США
Landon Slaggert
48
США
Мэтт Гржельчик
28
Австрия
Андре Бураковски
86
Финляндия
Теуво Терявяйнен
6
Sam Rinzel
20
Ryan Greene
98
Канада
Connor Bedard
5
США
Коннор Мерфи
55
Artyom Levshunov
95
Россия
Илья Михеев
59
Канада
Тайлер Бертуцци
Тренер
Канада
Joel Quenneville
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
BetBoom Team BetBoom Team
GamerLegion GamerLegion
19 Ноября
14:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Heroic Heroic
19 Ноября
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
Норильск Норильск
Челны Челны
19 Ноября
15:00
ХК Югра ХК Югра
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
19 Ноября
17:00
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
Зауралье Курган Зауралье Курган
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
19 Ноября
16:30