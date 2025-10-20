Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.10.2025

Смотреть онлайн Бостон - Юта 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: БостонЮта . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Энерджи Солюшнз-арена.

МСК, Стадион: Энерджи Солюшнз-арена
НХЛ
Бостон
Завершен
2 : 3
20 октября 2025
Юта
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Юта
-
Бостон
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Бостон
-
Юта
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Юта
-
Счет после 3-го периода: 2-3

Превью матча Бостон — Юта

Команда Бостон в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 26-21. Команда Юта, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 17-19. Команда Бостон в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Юта забивает 2, пропускает 2.

Бостон Бостон
73
США
Чарли Макэвой
19
США
John Beecher
18
Чехия
Павел Заха
93
Канада
Fraser Minten
88
Чехия
Дэвид Пастрнак
92
Россия
Marat Khusnutdinov
6
Mason Lohrei
28
Швеция
Элиас Линдхольм
71
Швеция
Виктор Арвидссон
43
США
Jordan Harris
70
Финляндия
Йоонас Корписало
26
США
Эндрю Пик
91
Россия
Никита Задоров
84
Канада
Таннер Жанно
39
Канада
Морган Гики
20
Финляндия
Хенри Йокихарью
47
США
Mark Kastelic
52
США
Шон Курали
81
США
Mikey Eyssimont
1
США
Jeremy Swayman
Тренер
Andre Tourigny
Юта Юта
28
США
Иан Коул
13
Канада
Брэндон Танев
9
США
Клэйтон Келлер
98
Россия
Михаил Сергачев
8
США
Ник Шмалц
53
Канада
Майкл Карконе
27
Канада
Барретт Хейтон
22
Канада
Jack McBain
6
США
John Marino
77
Германия
John-Jason Peterka
11
Dylan Guenther
92
США
Logan Cooley
67
Канада
Лоусон Крауз
82
Швеция
Kevin Stenlund
88
США
Нэйт Шмидт
26
Россия
Dmitri Simashev
2
Финляндия
Олли Маатта
70
Чехия
Karel Vejmelka
41
Чехия
Витек Ванечек
38
Канада
Лайм О'Брайен
Тренер
Германия
Marco Sturm
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
MOUZ MOUZ
20 Ноября
11:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15