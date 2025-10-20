Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Бостон — Юта . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Энерджи Солюшнз-арена .

Превью матча Бостон — Юта

Команда Бостон в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 26-21. Команда Юта, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 17-19. Команда Бостон в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Юта забивает 2, пропускает 2.