Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Сан-Хосе — Нью-Джерси . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пруденшал Центр .

Превью матча Сан-Хосе — Нью-Джерси

Команда Сан-Хосе в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 29-41. Команда Нью-Джерси, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 29-20. Команда Сан-Хосе в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Нью-Джерси забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Нью-Джерси, в том матче победу одержали гостьи.