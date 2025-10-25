Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Сан-Хосе - Нью-Джерси 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: Сан-ХосеНью-Джерси . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пруденшал Центр.

МСК, Стадион: Пруденшал Центр
НХЛ
Сан-Хосе
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Нью-Джерси
Смотреть онлайн
Сан-Хосе
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Нью-Джерси
-
Нью-Джерси
-
Счет после 2-го периода: 1-2
Нью-Джерси
-
Счет после 3-го периода: 1-3

Превью матча Сан-Хосе — Нью-Джерси

Команда Сан-Хосе в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 29-41. Команда Нью-Джерси, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 29-20. Команда Сан-Хосе в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Нью-Джерси забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Нью-Джерси, в том матче победу одержали гостьи.

Сан-Хосе Сан-Хосе
71
Канада
Macklin Celebrini
2
США
Уилл Смит
5
Канада
Vincent Desharnais
51
Collin Graf
22
Vincent Iorio
72
Швеция
William Eklund
9
Россия
Дмитрий Орлов
30
Россия
Ярослав Аскаров
75
Канада
Райан Ривс
53
Канада
Джефф Скиннер
73
Канада
Тайлер Тоффоли
21
Швеция
Александр Веннберг
23
Канада
Барклай Гудроу
37
Швеция
Тимоти Лилигрен
33
США
Алекс Неделькович
38
Канада
Mario Ferraro
81
США
Адам Годетт
96
Швейцария
Philipp Kurashev
10
Канада
Ty Dellandrea
6
Sam Dickinson
Тренер
Ryan Warsofsky
Нью-Джерси Нью-Джерси
86
США
Джек Хьюз
63
Швеция
Йеспер Братт
28
Швейцария
Тимо Майер
22
США
Бретт Песке
43
США
Luke Hughes
13
Швейцария
Нико Хисчиер
91
Канада
Dawson Mercer
50
Канада
Nico Daws
17
Словакия
Simon Nemec
47
США
Paul Cotter
81
Россия
Arseni Gritsyuk
16
Канада
Коннор Браун
34
Канада
Джейк Аллен
7
Канада
Дуги Хэмилтон
71
Швейцария
Йонас Зигенталер
14
США
Люк Гленденинг
11
США
Стефан Нейсен
18
Чехия
Ондрей Палат
5
Канада
Бренден Диллон
48
Brian Halonen
Тренер
Канада
Sheldon Keefe

История последних встреч

Сан-Хосе
Сан-Хосе
Нью-Джерси
Сан-Хосе
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.10.2025
Нью-Джерси
Нью-Джерси
2:5
Сан-Хосе
Сан-Хосе
Обзор
Комментарии к матчу
