Смотреть онлайн Вашингтон - Коламбус 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Вашингтон — Коламбус . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нэшнуайд Арена.
Превью матча Вашингтон — Коламбус
Команда Вашингтон в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 15-19. Команда Коламбус, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 13-16. Команда Вашингтон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Коламбус забивает 1, пропускает 2.