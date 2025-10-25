Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Вашингтон - Коламбус 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ВашингтонКоламбус . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нэшнуайд Арена.

МСК, Стадион: Нэшнуайд Арена
НХЛ
Вашингтон
Завершен
5 : 1
25 октября 2025
Коламбус
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Вашингтон
-
Счет после 2-го периода: 1-0
Вашингтон
-
Вашингтон
-
Коламбус
-
Вашингтон
-
Вашингтон
-
Счет после 3-го периода: 5-1

Превью матча Вашингтон — Коламбус

Команда Вашингтон в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 15-19. Команда Коламбус, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 13-16. Команда Вашингтон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Коламбус забивает 1, пропускает 2.

Вашингтон Вашингтон
9
Ryan Leonard
29
Канада
Hendrix Lapierre
34
Justin Sourdif
24
Канада
Connor McMichael
48
Канада
Logan Thompson
21
Беларусь
Aliaksei Protas
47
Канада
Declan Chisholm
74
США
Джон Карлсон
43
Канада
Том Уилсон
26
США
Ник Дауд
57
США
Тревор Ван Римсдик
17
Канада
Дилан Стром
72
Канада
Энтони Бовилье
79
США
Чарли Линдгрен
6
США
Якоб
22
США
Brandon Duhaime
8
Россия
Александр Овечкин
42
Словакия
Martin Fehervary
3
США
Мэтт Рой
53
Ethen Frank
Тренер
Spencer Carbery
Коламбус Коламбус
24
Канада
Mathieu Olivier
9
Россия
Иван Проворов
4
Cole Sillinger
15
Канада
Данте Фаббро
91
Канада
Kent Johnson
21
Швеция
Isac Lundestrom
10
Россия
Дмитрий Воронков
59
Россия
Yegor Chinakhov
27
США
Закари Астон-Риз
8
США
Закари Веренски
73
Канада
Jet Greaves
78
Канада
Дэмон Северсон
19
Канада
Adam Fantilli
44
Канада
Эрик Гудбрансон
38
Канада
Бони Дженнер
3
США
Чарли Койл
86
Россия
Кирилл Марченко
23
Канада
Шен Монахан
90
Латвия
Элвис Мерзликинс
5
Denton Mateychuk
Тренер
Канада
Dean Evason
Комментарии к матчу
