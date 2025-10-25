Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Айлендерс — Филадельфия . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Веллс Фарго Центр .

Превью матча Айлендерс — Филадельфия

Команда Айлендерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-27. Команда Филадельфия, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 25-27. Команда Айлендерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Филадельфия забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Филадельфия, в том матче сыграли вничью.