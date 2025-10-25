Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Айлендерс - Филадельфия 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: АйлендерсФиладельфия . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Веллс Фарго Центр.

МСК, Стадион: Веллс Фарго Центр
НХЛ
Айлендерс
Завершен
3 : 4
25 октября 2025
Филадельфия
Смотреть онлайн
Айлендерс
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Айлендерс
-
Филадельфия
-
Счет после 2-го периода: 2-1
Филадельфия
-
Айлендерс
-
Филадельфия
-
Счет после 3-го периода: 3-3

Превью матча Айлендерс — Филадельфия

Команда Айлендерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-27. Команда Филадельфия, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 25-27. Команда Айлендерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Филадельфия забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Филадельфия, в том матче сыграли вничью.

Айлендерс Айлендерс
7
Россия
Максим Цыплаков
51
Швеция
Emil Heineman
10
Швеция
Simon Holmstrom
41
США
Marshall Warren
32
США
Kyle MacLean
30
Россия
Илья И. Сорокин
53
Канада
Кейси Цизикас
27
США
Андерс Ли
44
Канада
Жан-Габриэль Пажо
14
Канада
Бо Хорват
24
США
Скотт Мейфилд
6
Канада
Райан Пулок
33
Чехия
Давид Риттич
11
Канада
Энтони Дюклэр
29
Канада
Джонатан Друин
77
США
Энтони Деанджело
13
Канада
Мэтью Барзал
3
Канада
Адам Пелч
21
США
Кайл Палмьери
48
Канада
Matthew Schaefer
Тренер
Канада
Patrick Roy
Филадельфия Филадельфия
24
США
Ник Силер
11
Канада
Трэвис Конечны
47
Канада
Ноа Джуулсен
6
Канада
Трэвис Санхейм
22
США
Кристиан Дворак
19
США
Гарнет Хатауэй
33
Швеция
Samuel Ersson
80
Чехия
Даниэль Владар
27
США
Noah Cates
13
Швеция
Adam Ginning
74
Канада
Оуэн Типпетт
8
США
Cam York
46
США
Trevor Zegras
14
США
Шон Кутюрье
18
Латвия
Родриго Аболс
29
Россия
Nikita Grebyonkin
10
США
Bobby Brink
9
Канада
Jamie Drysdale
39
Россия
Michkov Matvei
71
Канада
Tyson Foerster
Тренер
Канада
Rick Tocchet

История последних встреч

Айлендерс
Айлендерс
Филадельфия
Айлендерс
1 победа
1 ничья
1 победа
33%
33%
33%
12.11.2025
Филадельфия
Филадельфия
0:0
Айлендерс
Айлендерс
Обзор
03.10.2025
Айлендерс
Айлендерс
4:3
Филадельфия
Филадельфия
Обзор
22.09.2025
Филадельфия
Филадельфия
3:2
Айлендерс
Айлендерс
Обзор
Комментарии к матчу
