Смотреть онлайн Анахайм - Тампа-Бэй 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Анахайм — Тампа-Бэй . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Амали Арена.
Превью матча Анахайм — Тампа-Бэй
Команда Анахайм в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 41-30. Команда Тампа-Бэй, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 28-24. Команда Анахайм в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Тампа-Бэй забивает 3, пропускает 2.