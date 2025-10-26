Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Анахайм - Тампа-Бэй 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: АнахаймТампа-Бэй . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Амали Арена.

МСК, Стадион: Амали Арена
НХЛ
Анахайм
Завершен
3 : 4
26 октября 2025
Тампа-Бэй
Тампа-Бэй
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Анахайм
-
Тампа-Бэй
-
Тампа-Бэй
-
Счет после 2-го периода: 1-3
Анахайм
-
Анахайм
-
Тампа-Бэй
-
Счет после 3-го периода: 3-4

Превью матча Анахайм — Тампа-Бэй

Команда Анахайм в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 41-30. Команда Тампа-Бэй, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 28-24. Команда Анахайм в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Тампа-Бэй забивает 3, пропускает 2.

Анахайм Анахайм
98
Pavel Mintyukov
1
Чехия
Lukas Dostal
19
США
Трой Терри
25
США
Райан Полинг
23
Mason McTavish
2
США
Jackson LaCombe
13
Nikita Nesterenko
45
Beckett Sennecke
74
США
Ian Moore
14
США
Drew Helleson
51
Olen Zellweger
91
Швеция
Leo Carlsson
61
США
Cutter Gauthier
44
Канада
Росс Джонстон
34
Чехия
Петр Мразек
7
Словакия
Радко Гудас
65
США
Джейк Труба
16
Канада
Райан Стром
24
Канада
Янсен Харкинс
20
США
Крис Крейдер
64
Финляндия
Микаел Гранлунд
77
США
Франк Ватрано
17
Канада
Алекс Киллорн
Тренер
Канада
Joel Quenneville
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
88
Россия
Андрей Василевский
20
Канада
Ник Пол
62
Jack Finley
59
США
Джейк Гюнцел
16
США
Стивен Сантини
38
Канада
Брэндон Хэйгел
43
Канада
Даррен Раддыш
51
Канада
Charle-Edouard D'Astous
52
Россия
Maxim Groshev
67
Declan Carlile
29
Швеция
Pontus Holmberg
42
Канада
Curtis Douglas
71
Канада
Энтони Чирелли
21
Канада
Брэйден Поинт
22
Дания
Оливер Бьоркстранд
86
Россия
Никита Кучеров
17
США
Dominic James
93
Канада
Gage Goncalves
28
Латвия
Земгус Гирдженсонс
90
Швейцария
Janis Moser
31
Швеция
Йонас Юханссон
37
Канада
Янни Гоерд
78
Норвегия
Emil Martinsen Lilleberg
Тренер
США
Jon Cooper
Комментарии к матчу
