Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Вегас — Тампа-Бэй . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Амали Арена .

Превью матча Вегас — Тампа-Бэй

Команда Вегас в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 33-29. Команда Тампа-Бэй, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 32-27. Команда Вегас в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Тампа-Бэй забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Тампа-Бэй, в том матче победу одержали хозяева.