Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Вегас - Тампа-Бэй 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ВегасТампа-Бэй . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Амали Арена.

МСК, Стадион: Амали Арена
НХЛ
Вегас
Завершен
1 : 2
27 октября 2025
Тампа-Бэй
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Тампа-Бэй
-
Вегас
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Счет после 2-го периода: 1-1
Счет после 3-го периода: 1-1
Тампа-Бэй
-

Превью матча Вегас — Тампа-Бэй

Команда Вегас в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 33-29. Команда Тампа-Бэй, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 32-27. Команда Вегас в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Тампа-Бэй забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Тампа-Бэй, в том матче победу одержали хозяева.

Вегас Вегас
21
Канада
Бретт Хоуден
26
Швеция
Alexander Holtz
9
США
Джек Айкел
15
США
Ной Ханифин
93
Канада
Митчелл Марнер
40
Швейцария
Akira Schmid
49
Россия
Иван Барбашев
2
Канада
Зак Уайтклауд
5
Канада
Джереми Лаузон
55
Канада
Киган Колесар
16
Россия
Павел Дорофеев
6
Канада
Kaedan Korczak
20
США
Брэндон Саад
48
Чехия
Томаш Гертл
30
Швеция
Carl Lindbom
3
Канада
Брейден МакНабб
19
Канада
Рейлли Смит
27
Канада
Ши Теодоре
10
Канада
Колтон Сиссонс
23
Cole Reinhardt
Тренер
Канада
Bruce Cassidy
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
46
Канада
Скотт Сабурин
11
Канада
Jakob Pelletier
81
Словакия
Эрик Чернак
24
Max Crozier
51
Канада
Charle-Edouard D'Astous
62
Jack Finley
37
Канада
Янни Гоерд
93
Канада
Gage Goncalves
78
Норвегия
Emil Martinsen Lilleberg
86
Россия
Никита Кучеров
90
Швейцария
Janis Moser
31
Швеция
Йонас Юханссон
59
США
Джейк Гюнцел
61
Канада
Борис Качук
21
Канада
Брэйден Поинт
22
Дания
Оливер Бьоркстранд
43
Канада
Даррен Раддыш
88
Россия
Андрей Василевский
42
Канада
Curtis Douglas
28
Латвия
Земгус Гирдженсонс
Тренер
США
Jon Cooper

История последних встреч

Вегас
Вегас
Тампа-Бэй
Вегас
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
07.11.2025
Тампа-Бэй
Тампа-Бэй
6:3
Вегас
Вегас
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Tundra Esports Tundra Esports
21 Ноября
14:00
PARIVISION PARIVISION
Team Spirit Team Spirit
21 Ноября
17:00
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Барыс Барыс
Салават Юлаев Салават Юлаев
21 Ноября
17:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00