27.10.2025

Смотреть онлайн Сан-Хосе - Миннесота 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: Сан-ХосеМиннесота . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эксел Энерджи Центр.

МСК, Стадион: Эксел Энерджи Центр
НХЛ
Сан-Хосе
Завершен
6 : 5
27 октября 2025
Миннесота
Смотреть онлайн
Сан-Хосе
-
Сан-Хосе
-
Миннесота
-
Миннесота
-
Счет после 1-го периода: 2-2
Сан-Хосе
-
Сан-Хосе
-
Счет после 2-го периода: 4-2
Миннесота
-
Сан-Хосе
-
Миннесота
-
Счет после 3-го периода: 5-5

Превью матча Сан-Хосе — Миннесота

Команда Сан-Хосе в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 29-42. Команда Миннесота, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 20-24. Команда Сан-Хосе в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Миннесота забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Сан-Хосе, в том матче победу одержали хозяева.

Сан-Хосе Сан-Хосе
51
Collin Graf
5
Канада
Vincent Desharnais
72
Швеция
William Eklund
6
Sam Dickinson
22
Vincent Iorio
71
Канада
Macklin Celebrini
2
США
Уилл Смит
30
Россия
Ярослав Аскаров
9
Россия
Дмитрий Орлов
75
Канада
Райан Ривс
73
Канада
Тайлер Тоффоли
21
Швеция
Александр Веннберг
23
Канада
Барклай Гудроу
37
Швеция
Тимоти Лилигрен
33
США
Алекс Неделькович
38
Канада
Mario Ferraro
81
США
Адам Годетт
96
Швейцария
Philipp Kurashev
10
Канада
Ty Dellandrea
77
Канада
Michael Misa
Тренер
Ryan Warsofsky
Миннесота Миннесота
90
Швеция
Маркус Йоханссон
13
Россия
Яков Тренин
18
США
Винсент Иностроза
5
Канада
Джейкоб Миддлтон
32
Швеция
Filip Gustavsson
7
США
Brock Faber
39
Канада
Бен Джонс
22
Россия
Yurov Danila
23
Австрия
Marco Rossi
55
Чехия
David Jiricek
12
США
Matthew Boldy
14
Швеция
Джоэл Эриксон Эк
97
Россия
Кирилл Капризов
91
Россия
Владимир Тарасенко
25
Швеция
Йонас Бродин
8
США
Zeev Buium
46
Канада
Яред Спургеон
30
Швеция
Jesper Wallstedt
38
США
Райан Хартман
19
США
Тайлер Питлик
Тренер
США
John Hynes

История последних встреч

Сан-Хосе
Сан-Хосе
Миннесота
Сан-Хосе
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.11.2025
Сан-Хосе
Сан-Хосе
2:1
Миннесота
Миннесота
Обзор
Комментарии к матчу
