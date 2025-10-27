Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Сан-Хосе — Миннесота . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эксел Энерджи Центр .

Превью матча Сан-Хосе — Миннесота

Команда Сан-Хосе в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 29-42. Команда Миннесота, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 20-24. Команда Сан-Хосе в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Миннесота забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Сан-Хосе, в том матче победу одержали хозяева.