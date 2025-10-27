Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Юта - Виннипег 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ЮтаВиннипег . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе МТС Центр.

МСК, Стадион: МТС Центр
НХЛ
Юта
Завершен
3 : 2
27 октября 2025
Виннипег
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Виннипег
-
Юта
-
Юта
-
Виннипег
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Юта
-
Счет после 3-го периода: 3-2

Превью матча Юта — Виннипег

Команда Юта в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 31-28. Команда Виннипег, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 29-27. Команда Юта в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Виннипег забивает 3, пропускает 3.

Юта Юта
22
Канада
Jack McBain
56
США
Кайлер Ямамото
6
США
John Marino
92
США
Logan Cooley
27
Канада
Барретт Хейтон
11
Dylan Guenther
77
Германия
John-Jason Peterka
53
Канада
Майкл Карконе
28
США
Иан Коул
88
США
Нэйт Шмидт
2
Финляндия
Олли Маатта
70
Чехия
Karel Vejmelka
41
Чехия
Витек Ванечек
82
Швеция
Kevin Stenlund
67
Канада
Лоусон Крауз
13
Канада
Брэндон Танев
9
США
Клэйтон Келлер
98
Россия
Михаил Сергачев
8
США
Ник Шмалц
26
Россия
Dmitri Simashev
Тренер
Andre Tourigny
Виннипег Виннипег
19
Канада
Джонатан Тэйвз
2
Канада
Дилан Демело
45
Cole Koepke
81
США
Кайл Коннор
24
Канада
Хейдн Флери
1
Канада
Эрик Комри
64
Канада
Логан Стэнли
9
США
Алекс Иафалло
4
США
Нил Пионк
36
Канада
Morgan Barron
7
Россия
Владислав Наместников
13
Канада
Габриэль Виларди
5
Канада
Люк Шенн
62
Швейцария
Нино Нидеррайтер
55
Канада
Марк Шейфеле
14
Швеция
Густав Никвист
44
Канада
Джош Моррисси
70
Канада
Таннер Пирсон
90
Россия
Nikita Chibrikov
37
США
Коннор Хеллебайк
Тренер
Канада
Scott Arniel
Комментарии к матчу
