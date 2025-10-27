Смотреть онлайн Юта - Виннипег 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Юта — Виннипег . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе МТС Центр.
Превью матча Юта — Виннипег
Команда Юта в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 31-28. Команда Виннипег, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 29-27. Команда Юта в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Виннипег забивает 3, пропускает 3.