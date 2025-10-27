Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Лос-Анджелес - Чикаго 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: Лос-АнджелесЧикаго . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Юнайтед Центр.

МСК, Стадион: Юнайтед Центр
НХЛ
Лос-Анджелес
Завершен
3 : 1
27 октября 2025
Чикаго
Смотреть онлайн
Чикаго
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Лос-Анджелес
-
Лос-Анджелес
-
Счет после 2-го периода: 2-1
Лос-Анджелес
-
Счет после 3-го периода: 3-1

Превью матча Лос-Анджелес — Чикаго

Команда Лос-Анджелес в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 26-34. Команда Чикаго, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 29-19. Команда Лос-Анджелес в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Чикаго забивает 3, пропускает 2.

Лос-Анджелес Лос-Анджелес
55
Канада
Quinton Byfield
14
США
Alex Laferriere
92
Канада
Brandt Brandt Clarke
40
Финляндия
Йоел Армиа
31
Швеция
Антон Форсберг
8
Канада
Дрю Даути
11
Словения
Анже Копитар
2
США
Брайан Дюмулин
24
Канада
Филлип Дано
35
Канада
Дарси Кемпер
96
Россия
Андрей Кузьменко
6
Канада
Джоэл Эдмундсон
37
Канада
Уоррен Фогель
22
Швейцария
Кевин Фиала
12
США
Тревор Мур
44
США
Майки Андерсон
9
Швеция
Эйдриан Кемп
5
Канада
Коди Чечи
15
США
Alex Turcotte
10
Канада
Кори Перри
Тренер
Канада
Jim Hiller
Чикаго Чикаго
55
Artyom Levshunov
48
США
Мэтт Гржельчик
8
США
Райан Донато
40
Швеция
Arvid Soderblom
72
США
Alex Vlasic
30
США
Spencer Knight
46
Канада
Louis Crevier
84
США
Landon Slaggert
44
США
Wyatt Kaiser
34
Канада
Colton Dach
91
Frank Nazar
98
Канада
Connor Bedard
20
Ryan Greene
6
Sam Rinzel
16
Канада
Джейсон Дикинсон
95
Россия
Илья Михеев
17
США
Ник Фолиньо
86
Финляндия
Теуво Терявяйнен
5
США
Коннор Мерфи
28
Австрия
Андре Бураковски
Тренер
США
Jeff Blashill
Комментарии к матчу
