Смотреть онлайн Лос-Анджелес - Чикаго 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Лос-Анджелес — Чикаго . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Юнайтед Центр.
Превью матча Лос-Анджелес — Чикаго
Команда Лос-Анджелес в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 26-34. Команда Чикаго, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 29-19. Команда Лос-Анджелес в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Чикаго забивает 3, пропускает 2.