Смотреть онлайн Рейнджерс - Калгари 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Рейнджерс — Калгари . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Скоушабэнк Сэдлдоум.
Превью матча Рейнджерс — Калгари
Команда Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 23-28. Команда Калгари, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений с разницей шайб 17-40. Команда Рейнджерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Калгари забивает 2, пропускает 4.