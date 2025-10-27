Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Рейнджерс - Калгари 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: РейнджерсКалгари . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Скоушабэнк Сэдлдоум.

МСК, Стадион: Скоушабэнк Сэдлдоум
НХЛ
Рейнджерс
Завершен
1 : 5
27 октября 2025
Калгари
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Калгари
-
Калгари
-
Рейнджерс
-
Счет после 1-го периода: 1-2
Калгари
-
Счет после 2-го периода: 1-3
Калгари
-
Калгари
-
Счет после 3-го периода: 1-5

Превью матча Рейнджерс — Калгари

Команда Рейнджерс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 23-28. Команда Калгари, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений с разницей шайб 17-40. Команда Рейнджерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Калгари забивает 2, пропускает 4.

Рейнджерс Рейнджерс
71
Финляндия
Juuso Parssinen
13
Канада
Alexis Lafreniere
4
Канада
Braden Schneider
31
Россия
Игорь Шестёркин
50
Will Cuylle
78
Brennan Othmann
10
Россия
Артемий Панарин
42
США
Noah Laba
93
Швеция
Мика Зибанеяд
29
Канада
Matthew Robertson
43
США
Конор Шири
14
Канада
Тейлор Раддиш
23
США
Адам Фокс
44
Россия
Владислав Гавриков
39
Канада
Сэм Каррик
24
Канада
Carson Soucy
17
США
Will Borgen
8
США
Джей Ти Миллер
84
Швеция
Adam Edstrom
32
США
Джонатан Квик
Тренер
США
Mike Sullivan
Калгари Калгари
19
Канада
Zayne Parekh
24
Канада
Джейк Бин
70
Канада
Райан Ломберг
16
Канада
Морган Фрост
17
Беларусь
Егор Шарангович
86
США
Joel Farabee
7
Канада
Kevin Bahl
43
Чехия
Adam Klapka
32
США
Dustin Wolf
47
Канада
Connor Zary
29
Словакия
Samuel Honzek
1
Devin Cooley
23
Канада
Джастин Киркланд
44
Канада
Джоэл Хэнли
52
Канада
МакКензи Вигар
10
Канада
Джонатан Хабердю
20
США
Блейк Коулман
4
Швеция
Расмус Андерссон
11
Швеция
Микаел Баклунд
91
Канада
Назем Кадри
Тренер
Канада
Ryan Huska
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
PARIVISION PARIVISION
Team Spirit Team Spirit
21 Ноября
17:00
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Барыс Барыс
Салават Юлаев Салават Юлаев
21 Ноября
17:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
Акрон Тольятти Акрон Тольятти
Сочи Сочи
21 Ноября
18:30
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00