Смотреть онлайн Коламбус - Баффало 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Коламбус — Баффало . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на стадионе КиБэнк Центр.
Превью матча Коламбус — Баффало
Команда Коламбус в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 14-21. Команда Баффало, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 26-24. Команда Коламбус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Баффало забивает 3, пропускает 2.