29.10.2025

Смотреть онлайн Коламбус - Баффало 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: КоламбусБаффало . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на стадионе КиБэнк Центр.

МСК, Стадион: КиБэнк Центр
НХЛ
Коламбус
Завершен
4 : 3
29 октября 2025
Баффало
Смотреть онлайн
Коламбус
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Баффало
-
Баффало
-
Коламбус
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Баффало
-
Коламбус
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Коламбус
-

Превью матча Коламбус — Баффало

Команда Коламбус в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 14-21. Команда Баффало, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 26-24. Команда Коламбус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Баффало забивает 3, пропускает 2.

Коламбус Коламбус
24
Канада
Mathieu Olivier
90
Латвия
Элвис Мерзликинс
23
Канада
Шен Монахан
4
Cole Sillinger
3
США
Чарли Койл
73
Канада
Jet Greaves
5
Denton Mateychuk
19
Канада
Adam Fantilli
78
Канада
Дэмон Северсон
91
Канада
Kent Johnson
10
Россия
Дмитрий Воронков
21
Швеция
Isac Lundestrom
15
Канада
Данте Фаббро
2
Канада
Jacob Christiansen
11
США
Майлз Вуд
86
Россия
Кирилл Марченко
9
Россия
Иван Проворов
8
США
Закари Веренски
59
Россия
Yegor Chinakhov
38
Канада
Бони Дженнер
Тренер
Канада
Dean Evason
Баффало Баффало
6
Zachary Benson
26
Швеция
Расмус Дахлин
21
Канада
Конор Тимминс
71
Канада
Ryan McLeod
23
США
Mattias Samuelsson
8
США
Michael Kesselring
44
США
Josh Dunne
4
Канада
Bowen Byram
19
Канада
Peyton Krebs
25
Канада
Owen Power
22
Канада
Jack Quinn
20
Чехия
Jiri Kulich
91
Josh Doan
86
Швеция
Noah Ostlund
1
Финляндия
Ukko-pekka Luukkonen
29
Канада
Бек Маленстин
34
США
Алекс Лайон
17
США
Джейсон Цуккер
72
США
Тедж Томпсон
89
США
Алекс Так
Тренер
Канада
Lindy Ruff
Комментарии к матчу
