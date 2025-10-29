Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Анахайм — Флорида . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BB&T Центр .

Превью матча Анахайм — Флорида

Команда Анахайм в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 38-33. Команда Флорида, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 30-32. Команда Анахайм в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Флорида забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Флорида, в том матче победу одержали гостьи.