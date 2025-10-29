Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Анахайм - Флорида 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: АнахаймФлорида . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BB&T Центр.

МСК, Стадион: BB&T Центр
НХЛ
Анахайм
Завершен
3 : 2
29 октября 2025
Флорида
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после 1-го периода: 0-0
Анахайм
-
Анахайм
-
Счет после 2-го периода: 2-0
Флорида
-
Флорида
-
Счет после 3-го периода: 2-2

Превью матча Анахайм — Флорида

Команда Анахайм в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 38-33. Команда Флорида, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 30-32. Команда Анахайм в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Флорида забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Флорида, в том матче победу одержали гостьи.

Анахайм Анахайм
14
США
Drew Helleson
74
США
Ian Moore
23
Mason McTavish
51
Olen Zellweger
91
Швеция
Leo Carlsson
77
США
Франк Ватрано
61
США
Cutter Gauthier
98
Pavel Mintyukov
12
США
Sam Colangelo
13
Nikita Nesterenko
17
Канада
Алекс Киллорн
24
Канада
Янсен Харкинс
44
Канада
Росс Джонстон
19
США
Трой Терри
25
США
Райан Полинг
34
Чехия
Петр Мразек
1
Чехия
Lukas Dostal
65
США
Джейк Труба
2
США
Jackson LaCombe
45
Beckett Sennecke
Тренер
Канада
Joel Quenneville
Флорида Флорида
72
Россия
Сергей Бобровский
23
Канада
Картер Верха
70
Швеция
Jesper Boqvist
71
США
Люк Кунин
18
Канада
Noah Gregor
10
Канада
Эй Джей Грир
27
Финляндия
Eetu Luostarinen
26
Латвия
Увис Балинскис
40
Россия
Данил Тарасов
15
Финляндия
Anton Lundell
79
Канада
Cole Schwindt
11
США
Matthew Samoskevich
17
Канада
Эван Родригес
3
США
Сет Джонс
77
Финляндия
Нико Миккола
42
Швеция
Густав Форслинг
9
Канада
Сэм Беннетт
13
Канада
Сэм Райнхарт
5
Канада
Аарон Экблад
2
США
Джефф Петри
Тренер
Канада
Paul Maurice

История последних встреч

Анахайм
Анахайм
Флорида
Анахайм
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
05.11.2025
Флорида
Флорида
3:7
Анахайм
Анахайм
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Брага Брага
Морейренсе Морейренсе
9 Ноября
23:30
Хьюстон Рокетс Хьюстон Рокетс
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
9 Ноября
23:30