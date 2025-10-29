Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Айлендерс - Бостон 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: АйлендерсБостон . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе ТД Гарден.

МСК, Стадион: ТД Гарден
НХЛ
Айлендерс
Завершен
2 : 5
29 октября 2025
Бостон
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Айлендерс
-
Айлендерс
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Бостон
-
Бостон
-
Бостон
-
Счет после 2-го периода: 2-3
Бостон
-
Бостон
-

Превью матча Айлендерс — Бостон

Команда Айлендерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 31-31. Команда Бостон, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 32-30. Команда Айлендерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Бостон забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Бостон, в том матче победу одержали хозяева.

Айлендерс Айлендерс
41
США
Marshall Warren
51
Швеция
Emil Heineman
7
Россия
Максим Цыплаков
10
Швеция
Simon Holmstrom
32
США
Kyle MacLean
30
Россия
Илья И. Сорокин
53
Канада
Кейси Цизикас
27
США
Андерс Ли
44
Канада
Жан-Габриэль Пажо
14
Канада
Бо Хорват
24
США
Скотт Мейфилд
6
Канада
Райан Пулок
33
Чехия
Давид Риттич
11
Канада
Энтони Дюклэр
29
Канада
Джонатан Друин
77
США
Энтони Деанджело
13
Канада
Мэтью Барзал
3
Канада
Адам Пелч
21
США
Кайл Палмьери
48
Канада
Matthew Schaefer
Тренер
Канада
Patrick Roy
Бостон Бостон
52
США
Шон Курали
45
Канада
Jonathan Aspirot
81
США
Mikey Eyssimont
1
США
Jeremy Swayman
47
США
Mark Kastelic
20
Финляндия
Хенри Йокихарью
39
Канада
Морган Гики
26
США
Эндрю Пик
73
США
Чарли Макэвой
11
США
Кейси Миттельштадт
84
Канада
Таннер Жанно
93
Канада
Fraser Minten
91
Россия
Никита Задоров
70
Финляндия
Йоонас Корписало
27
Швеция
Хампус Линдхольм
92
Россия
Marat Khusnutdinov
18
Чехия
Павел Заха
71
Швеция
Виктор Арвидссон
28
Швеция
Элиас Линдхольм
88
Чехия
Дэвид Пастрнак
Тренер
Германия
Marco Sturm

История последних встреч

Айлендерс
Айлендерс
Бостон
Айлендерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.11.2025
Бостон
Бостон
4:3
Айлендерс
Айлендерс
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
9 Ноября
10:00
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00