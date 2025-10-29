Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Айлендерс — Бостон . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе ТД Гарден .

Превью матча Айлендерс — Бостон

Команда Айлендерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 31-31. Команда Бостон, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 32-30. Команда Айлендерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Бостон забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Бостон, в том матче победу одержали хозяева.