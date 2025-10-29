Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Вегас - Каролина 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ВегасКаролина . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ПиЭнСи Арена.

МСК, Стадион: ПиЭнСи Арена
НХЛ
Вегас
Завершен
6 : 3
29 октября 2025
Каролина
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Каролина
-
Вегас
-
Вегас
-
Счет после 1-го периода: 2-1
Каролина
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Каролина
-
Вегас
-
Вегас
-
Вегас
-
Вегас
-
Счет после 3-го периода: 6-3

Превью матча Вегас — Каролина

Команда Вегас в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 32-30. Команда Каролина, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 34-30. Команда Вегас в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Каролина забивает 3, пропускает 3.

Вегас Вегас
30
Швеция
Carl Lindbom
6
Канада
Kaedan Korczak
3
Канада
Брейден МакНабб
20
США
Брэндон Саад
23
Cole Reinhardt
71
Швеция
Виллиам Карлссон
48
Чехия
Томаш Гертл
16
Россия
Павел Дорофеев
26
Швеция
Alexander Holtz
93
Канада
Митчелл Марнер
49
Россия
Иван Барбашев
17
Канада
Бен Хаттон
5
Канада
Джереми Лаузон
55
Канада
Киган Колесар
21
Канада
Бретт Хоуден
2
Канада
Зак Уайтклауд
27
Канада
Ши Теодоре
40
Швейцария
Akira Schmid
19
Канада
Рейлли Смит
9
США
Джек Айкел
Тренер
Канада
Bruce Cassidy
Каролина Каролина
11
Канада
Джордан Стаал
77
Канада
Марк Янковски
26
Канада
Шон Уокер
82
Финляндия
Йеспери Котканиеми
37
Россия
Андрей Свешников
21
Россия
Alexander Nikishin
32
США
Brandon Bussi
24
Канада
Seth Jarvis
64
Швеция
Joel Nystrom
89
США
Dominick Fensore
22
Logan Stankoven
53
США
Jackson Blake
5
США
Джален Чатфилд
29
Bradly Nadeau
27
Дания
Николай Элерс
20
Финляндия
Себастьян Ахо
48
Канада
Джордан Мартинук
4
США
Шейн Гостисбехере
31
Дания
Фредерик Андерсен
71
Канада
Тейлор Холл
Тренер
Канада
Rod Brind'Amour
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
10 Ноября
04:40
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00