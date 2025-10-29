Смотреть онлайн Вегас - Каролина 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Вегас — Каролина . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ПиЭнСи Арена.
Превью матча Вегас — Каролина
Команда Вегас в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 32-30. Команда Каролина, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 34-30. Команда Вегас в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Каролина забивает 3, пропускает 3.