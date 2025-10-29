Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Тампа-Бэй — Нэшвилл . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Бриджстоун Арена .

Превью матча Тампа-Бэй — Нэшвилл

Команда Тампа-Бэй в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 31-26. Команда Нэшвилл, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 23-32. Команда Тампа-Бэй в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Нэшвилл забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Нэшвилл, в том матче победу одержали гостьи.