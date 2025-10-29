Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Тампа-Бэй - Нэшвилл 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: Тампа-БэйНэшвилл . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Бриджстоун Арена.

МСК, Стадион: Бриджстоун Арена
НХЛ
Тампа-Бэй
Завершен
5 : 2
29 октября 2025
Нэшвилл
Смотреть онлайн
Тампа-Бэй
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Тампа-Бэй
-
Счет после 2-го периода: 2-0
Нэшвилл
-
Тампа-Бэй
-
Нэшвилл
-
Тампа-Бэй
-
Тампа-Бэй
-
Счет после 3-го периода: 5-2

Превью матча Тампа-Бэй — Нэшвилл

Команда Тампа-Бэй в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 31-26. Команда Нэшвилл, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 23-32. Команда Тампа-Бэй в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Нэшвилл забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Нэшвилл, в том матче победу одержали гостьи.

Тампа-Бэй Тампа-Бэй
28
Латвия
Земгус Гирдженсонс
88
Россия
Андрей Василевский
51
Канада
Charle-Edouard D'Astous
86
Россия
Никита Кучеров
27
США
Райан МакДонах
93
Канада
Gage Goncalves
78
Норвегия
Emil Martinsen Lilleberg
17
США
Dominic James
22
Дания
Оливер Бьоркстранд
90
Швейцария
Janis Moser
81
Словакия
Эрик Чернак
21
Канада
Брэйден Поинт
71
Канада
Энтони Чирелли
37
Канада
Янни Гоерд
59
США
Джейк Гюнцел
38
Канада
Брэндон Хэйгел
31
Швеция
Йонас Юханссон
29
Швеция
Pontus Holmberg
42
Канада
Curtis Douglas
77
Швеция
Виктор Хедман
Тренер
США
Jon Cooper
Нэшвилл Нэшвилл
71
Matthew Wood
58
Канада
Майкл Бантинг
17
Канада
Тайсон Джост
41
Канада
Николя Хейг
48
США
Nick Perbix
29
Финляндия
Justus Annunen
90
Канада
Ryan O'Reilly
24
США
Spencer Stastney
83
Швеция
Adam Wilsby
36
Cole Smith
20
Канада
Justin Barron
89
Ozzy Wiesblatt
77
Канада
Luke Evangelista
76
США
Брейди Скжей
74
Финляндия
Юусе Сарос
91
Канада
Стивен Стэмкос
47
США
Майк Маккарон
81
Канада
Джонатан Марчессолт
56
Финляндия
Эрик Хаула
9
Швеция
Филип Форсберг
Тренер
Канада
Andrew Brunette

История последних встреч

Тампа-Бэй
Тампа-Бэй
Нэшвилл
Тампа-Бэй
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.09.2025
Нэшвилл
Нэшвилл
1:4
Тампа-Бэй
Тампа-Бэй
Обзор
24.09.2025
Тампа-Бэй
Тампа-Бэй
3:2
Нэшвилл
Нэшвилл
Обзор
Комментарии к матчу
