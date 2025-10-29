Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Виннипег - Миннесота 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ВиннипегМиннесота . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эксел Энерджи Центр.

МСК, Стадион: Эксел Энерджи Центр
НХЛ
Виннипег
Завершен
4 : 3
29 октября 2025
Миннесота
Виннипег
-
Виннипег
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Миннесота
-
Миннесота
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Миннесота
-
Виннипег
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Виннипег
-

Превью матча Виннипег — Миннесота

Команда Виннипег в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 29-27. Команда Миннесота, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 25-30. Команда Виннипег в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Миннесота забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Виннипег, в том матче победу одержали гостьи.

Виннипег Виннипег
13
Канада
Габриэль Виларди
36
Канада
Morgan Barron
4
США
Нил Пионк
9
США
Алекс Иафалло
45
Cole Koepke
25
США
Parker Ford
64
Канада
Логан Стэнли
5
Канада
Люк Шенн
62
Швейцария
Нино Нидеррайтер
55
Канада
Марк Шейфеле
14
Швеция
Густав Никвист
44
Канада
Джош Моррисси
70
Канада
Таннер Пирсон
37
США
Коннор Хеллебайк
7
Россия
Владислав Наместников
2
Канада
Дилан Демело
81
США
Кайл Коннор
24
Канада
Хейдн Флери
1
Канада
Эрик Комри
19
Канада
Джонатан Тэйвз
Тренер
Канада
Scott Arniel
Миннесота Миннесота
8
США
Zeev Buium
38
США
Райан Хартман
19
США
Тайлер Питлик
12
США
Matthew Boldy
97
Россия
Кирилл Капризов
14
Швеция
Джоэл Эриксон Эк
13
Россия
Яков Тренин
18
США
Винсент Иностроза
5
Канада
Джейкоб Миддлтон
30
Швеция
Jesper Wallstedt
32
Швеция
Filip Gustavsson
7
США
Brock Faber
90
Швеция
Маркус Йоханссон
22
Россия
Yurov Danila
25
Швеция
Йонас Бродин
91
Россия
Владимир Тарасенко
46
Канада
Яред Спургеон
23
Австрия
Marco Rossi
55
Чехия
David Jiricek
17
США
Маркус Фолигьо
Тренер
США
John Hynes

История последних встреч

Виннипег
Виннипег
Миннесота
Виннипег
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.10.2025
Виннипег
Виннипег
2:3
Миннесота
Миннесота
Обзор
Комментарии к матчу
