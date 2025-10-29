Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Виннипег — Миннесота . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эксел Энерджи Центр .

Превью матча Виннипег — Миннесота

Команда Виннипег в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 29-27. Команда Миннесота, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 25-30. Команда Виннипег в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Миннесота забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Виннипег, в том матче победу одержали гостьи.