Смотреть онлайн Детройт - Сент-Луис 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Детройт — Сент-Луис . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Энтерпрайз-центр.
Превью матча Детройт — Сент-Луис
Команда Детройт в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 29-25. Команда Сент-Луис, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 32-37. Команда Детройт в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Сент-Луис забивает 3, пропускает 4.