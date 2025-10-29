Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Детройт - Сент-Луис 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ДетройтСент-Луис . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Энтерпрайз-центр.

МСК, Стадион: Энтерпрайз-центр
НХЛ
Детройт
Завершен
5 : 2
29 октября 2025
Сент-Луис
Сент-Луис
-
Детройт
-
Детройт
-
Счет после 1-го периода: 2-1
Детройт
-
Детройт
-
Счет после 2-го периода: 4-1
Сент-Луис
-
Детройт
-
Счет после 3-го периода: 5-2

Превью матча Детройт — Сент-Луис

Команда Детройт в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 29-25. Команда Сент-Луис, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 32-37. Команда Детройт в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Сент-Луис забивает 3, пропускает 4.

Детройт Детройт
23
Швеция
Lucas Raymond
53
Германия
Moritz Seider
44
Швеция
Axel Sandin Pellika
20
Швеция
Albert Johansson
85
Швеция
Elmer Soderblom
77
Швеция
Simon Edvinsson
92
Австрия
Marco Kasper
21
США
Джеймс Ван Римсдик
48
Швеция
Jonatan Berggren
52
Канада
Трэвис Хамонич
36
США
Джон Гибсон
39
Канада
Кэм Талбот
8
Канада
Бен Чиаро
18
США
Эндрю Копп
71
США
Дилан Ларкин
93
США
Алекс ДеБринкэт
37
США
Джей Ти Комфер
27
Канада
Майкл Расмуссен
22
США
Мейсон Эпплтон
58
Канада
Emmitt Finnie
Тренер
Канада
Todd McLellan
Сент-Луис Сент-Луис
75
Канада
Tyler Tucker
81
Канада
Dylan Holloway
22
Швейцария
Пиус Сутер
55
Канада
Колтон Парайко
71
Канада
Матье Джозеф
25
Канада
Джордан Куру
6
Швеция
Philip Broberg
9
Франция
Александр Тексье
13
Россия
Алексей Торопченко
30
Канада
Joel Hofer
50
Канада
Джордан Биннингтон
23
Logan Mailloux
10
Канада
Брейден Шенн
26
Австралия
Натан Уолкер
89
Россия
Павел Бучневич
70
Швеция
Оскар Сундквист
77
США
Ник Бьюгстаг
21
Jimmy Snuggerud
17
Канада
Кэм Фаулер
72
США
Джастин Фолк
Тренер
Канада
Jim Montgomery
Комментарии к матчу
