Смотреть онлайн Вашингтон - Даллас 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Вашингтон — Даллас . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Американ Эйрлайнс Центр.
Превью матча Вашингтон — Даллас
Команда Вашингтон в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-24. Команда Даллас, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 31-35. Команда Вашингтон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Даллас забивает 3, пропускает 4.