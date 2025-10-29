Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Вашингтон - Даллас 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ВашингтонДаллас . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Американ Эйрлайнс Центр.

МСК, Стадион: Американ Эйрлайнс Центр
НХЛ
Вашингтон
Завершен
0 : 1
29 октября 2025
Даллас
Счет после 1-го периода: 0-0
Даллас
-
Счет после 2-го периода: 0-1

Превью матча Вашингтон — Даллас

Команда Вашингтон в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-24. Команда Даллас, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 31-35. Команда Вашингтон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Даллас забивает 3, пропускает 4.

Вашингтон Вашингтон
24
Канада
Connor McMichael
21
Беларусь
Aliaksei Protas
29
Канада
Hendrix Lapierre
34
Justin Sourdif
74
США
Джон Карлсон
9
Ryan Leonard
53
Ethen Frank
48
Канада
Logan Thompson
47
Канада
Declan Chisholm
79
США
Чарли Линдгрен
72
Канада
Энтони Бовилье
57
США
Тревор Ван Римсдик
80
Канада
Пьер-Люк Дюбуа
6
США
Якоб
22
США
Brandon Duhaime
26
США
Ник Дауд
42
Словакия
Martin Fehervary
43
Канада
Том Уилсон
3
США
Мэтт Рой
8
Россия
Александр Овечкин
Тренер
Spencer Carbery
Даллас Даллас
49
Justin Hryckowian
11
Канада
Натан Бастиан
18
Канада
Сэм Стил
4
Финляндия
Миро Хеисканен
15
США
Колин Блэквелл
1
США
Кейси ДеСмит
29
США
Jake Oettinger
21
США
Джейсон Робертсон
55
Канада
Thomas Harley
22
Канада
Mavrik Bourque
53
Wyatt Johnston
6
Швейцария
Lian Bichsel
20
Канада
Кайл Кэпобианко
12
Чехия
Радек Факса
96
Финляндия
Микко Рантанен
28
Канада
Алекс Петрович
91
Канада
Тайлер Сегуин
23
Финляндия
Еса Линделл
73
США
Адам Эрн
46
Россия
Илья Любушкин
Тренер
Канада
Glen Gulutzan
