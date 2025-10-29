Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Оттава - Чикаго 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ОттаваЧикаго . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Юнайтед Центр.

МСК, Стадион: Юнайтед Центр
НХЛ
Оттава
Завершен
3 : 7
29 октября 2025
Чикаго
Чикаго
-
Чикаго
-
Чикаго
-
Счет после 1-го периода: 0-3
Чикаго
-
Оттава
-
Оттава
-
Оттава
-
Счет после 2-го периода: 3-4
Чикаго
-
Чикаго
-
Счет после 3-го периода: 3-7

Превью матча Оттава — Чикаго

Команда Оттава в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 18-39. Команда Чикаго, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 30-22. Команда Оттава в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. Чикаго забивает 3, пропускает 2.

Оттава Оттава
71
Канада
Ridly Greig
43
США
Tyler Kleven
35
Швеция
Линус Ульмарк
2
Artem Zub
28
Канада
Клод Жиру
89
Дания
Ларс Эллер
57
Канада
Дэвид Перрон
85
США
Jake Sanderson
1
Финляндия
Leevi Merilainen
21
Канада
Ник Казинз
20
Швеция
Fabian Zetterlund
19
Канада
Дрейк Ботерсон
15
Швеция
Olle Lycksell
72
Канада
Томас Чабот
3
США
Ник Дженсен
33
Финляндия
Nikolas Matinpalo
24
Канада
Dylan Cozens
12
США
Shane Pinto
18
Германия
Tim Stuetzle
22
Канада
Майк Амадио
Тренер
Канада
Travis Green
Чикаго Чикаго
17
США
Ник Фолиньо
8
США
Райан Донато
24
США
Sam Lafferty
40
Швеция
Arvid Soderblom
72
США
Alex Vlasic
30
США
Spencer Knight
46
Канада
Louis Crevier
44
США
Wyatt Kaiser
34
Канада
Colton Dach
91
Frank Nazar
98
Канада
Connor Bedard
20
Ryan Greene
6
Sam Rinzel
48
США
Мэтт Гржельчик
55
Artyom Levshunov
5
США
Коннор Мерфи
28
Австрия
Андре Бураковски
59
Канада
Тайлер Бертуцци
86
Финляндия
Теуво Терявяйнен
16
Канада
Джейсон Дикинсон
Тренер
США
Jeff Blashill
