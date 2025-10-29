Смотреть онлайн Оттава - Чикаго 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Оттава — Чикаго . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Юнайтед Центр.
Превью матча Оттава — Чикаго
Команда Оттава в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 18-39. Команда Чикаго, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 30-22. Команда Оттава в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. Чикаго забивает 3, пропускает 2.