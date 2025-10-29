Смотреть онлайн Юта - Эдмонтон 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Юта — Эдмонтон . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Роджерс Плэйс.
Превью матча Юта — Эдмонтон
Команда Юта в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 33-24. Команда Эдмонтон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 28-34. Команда Юта в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Эдмонтон забивает 3, пропускает 3.