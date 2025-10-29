Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Юта - Эдмонтон 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ЮтаЭдмонтон . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Роджерс Плэйс.

МСК, Стадион: Роджерс Плэйс
НХЛ
Юта
Завершен
3 : 6
29 октября 2025
Эдмонтон
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Юта
-
Юта
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Эдмонтон
-
Эдмонтон
-
Юта
-
Эдмонтон
-
Эдмонтон
-
Эдмонтон
-
Счет после 2-го периода: 3-5
Эдмонтон
-
Счет после 3-го периода: 3-6

Превью матча Юта — Эдмонтон

Команда Юта в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 33-24. Команда Эдмонтон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 28-34. Команда Юта в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Эдмонтон забивает 3, пропускает 3.

Юта Юта
11
Dylan Guenther
77
Германия
John-Jason Peterka
28
США
Иан Коул
92
США
Logan Cooley
88
США
Нэйт Шмидт
22
Канада
Jack McBain
27
Канада
Барретт Хейтон
6
США
John Marino
67
Канада
Лоусон Крауз
82
Швеция
Kevin Stenlund
38
Канада
Лайм О'Брайен
41
Чехия
Витек Ванечек
13
Канада
Брэндон Танев
70
Чехия
Karel Vejmelka
9
США
Клэйтон Келлер
98
Россия
Михаил Сергачев
8
США
Ник Шмалц
53
Канада
Майкл Карконе
2
Финляндия
Олли Маатта
26
Россия
Dmitri Simashev
Тренер
Andre Tourigny
Эдмонтон Эдмонтон
14
Швеция
Маттиас Экхолм
97
Канада
Коннор Макдэвид
86
Чехия
David Tomasek
88
Канада
Эндрю Мангиапан
51
Канада
Трой Стечер
10
США
Трент Фредерик
96
Канада
Джейк Уолмэн
74
Канада
Стюарт Скиннер
2
Канада
Эван Бушар
49
США
Ty Emberson
92
Россия
Василий Подколзин
22
Канада
Matt Savoie
53
Isaac Howard
28
США
Джон Рослович
30
Канада
Калвин Пикард
29
Германия
Леон Драйсайтл
19
Канада
Адам Энрике
25
Канада
Дарнелл Нерс
93
Канада
Райан Нагент-Хопкинс
27
Канада
Бретт Кулак
Тренер
Kris Knoblauch
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
ХК Челмет ХК Челмет
Омские Крылья Омские Крылья
11 Ноября
16:30