Смотреть онлайн Юта - Эдмонтон 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Юта — Эдмонтон . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Роджерс Плэйс.