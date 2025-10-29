Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Монреаль — Сиэтл Кракен . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Climate Pledge Arena .

Превью матча Монреаль — Сиэтл Кракен

Команда Монреаль в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 32-26. Команда Сиэтл Кракен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 28-26. Команда Монреаль в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Сиэтл Кракен забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 октября 2025 на поле команды Сиэтл Кракен, в том матче победу одержали гостьи.