29.10.2025

Смотреть онлайн Монреаль - Сиэтл Кракен 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: МонреальСиэтл Кракен . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Climate Pledge Arena.

МСК, Стадион: Climate Pledge Arena
НХЛ
Монреаль
Завершен
4 : 3
29 октября 2025
Сиэтл Кракен
Монреаль
-
Монреаль
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Счет после 2-го периода: 2-0
Монреаль
-
Сиэтл Кракен
-
Сиэтл Кракен
-
Сиэтл Кракен
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Монреаль
-

Превью матча Монреаль — Сиэтл Кракен

Команда Монреаль в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 32-26. Команда Сиэтл Кракен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 28-26. Команда Монреаль в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Сиэтл Кракен забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 октября 2025 на поле команды Сиэтл Кракен, в том матче победу одержали гостьи.

Монреаль Монреаль
53
Канада
Noah Dobson
91
Швеция
Oliver Kapanen
76
Zachary Bolduc
11
Канада
Брендан Галлагер
72
Arber Xhekaj
45
Канада
Александр Кэрриер
48
Lane Hutson
93
Россия
Ivan Demidov
20
Словакия
Юрай Слафковски
8
Канада
Майкл Мэтсон
75
Jakub Dobes
90
Канада
Joe Veleno
14
Канада
Николас Сузуки
71
Канада
Jake Evans
77
Канада
Кёрби Дач
15
Канада
Alex Newhook
13
США
Cole Caufield
47
США
Jayden Struble
17
Канада
Джош Андерсон
35
Канада
Самуэль Монтембо
Тренер
Канада
Мартин Ст. Луис
Сиэтл Кракен Сиэтл Кракен
6
Швеция
Адам Ларссон
55
США
Райан Линдгрен
27
Канада
Мейсон Марчмент
20
Финляндия
Эели Толванен
59
США
Ben Meyers
35
США
Джои Даккорд
10
США
Matty Beniers
51
Канада
Shane Wright
26
Ryan Winterton
38
Финляндия
Jani Nyman
12
Tye Kartye
28
Канада
Джош Махера
77
Berkly Catton
7
Канада
Джордан Эберле
17
Канада
Джейден Шварц
24
Канада
Джейми Олексяк
31
Германия
Филипп Грубауэр
9
Канада
Шандлер Стефенсон
62
Канада
Эндрю Монтур
29
Канада
Винс Данн
Тренер
Канада
Lane Lambert

История последних встреч

Монреаль
Монреаль
Сиэтл Кракен
Монреаль
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
15.10.2025
Сиэтл Кракен
Сиэтл Кракен
4:5
Монреаль
Монреаль
Обзор
Комментарии к матчу
