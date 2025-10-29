Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Лос-Анджелес - Сан-Хосе 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: Лос-АнджелесСан-Хосе . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SAP-центр в Сан-Хосе.

МСК, Стадион: SAP-центр в Сан-Хосе
НХЛ
Лос-Анджелес
Завершен
4 : 3
29 октября 2025
Сан-Хосе
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Лос-Анджелес
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Лос-Анджелес
-
Лос-Анджелес
-
Сан-Хосе
-
Сан-Хосе
-
Счет после 2-го периода: 3-2
Сан-Хосе
-
Лос-Анджелес
-
Счет после 3-го периода: 4-3

Превью матча Лос-Анджелес — Сан-Хосе

Команда Лос-Анджелес в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 26-30. Команда Сан-Хосе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 33-44. Команда Лос-Анджелес в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Сан-Хосе забивает 3, пропускает 4.

Лос-Анджелес Лос-Анджелес
39
Jeff Malott
92
Канада
Brandt Brandt Clarke
31
Швеция
Антон Форсберг
40
Финляндия
Йоел Армиа
55
Канада
Quinton Byfield
8
Канада
Дрю Даути
11
Словения
Анже Копитар
14
США
Alex Laferriere
15
США
Alex Turcotte
9
Швеция
Эйдриан Кемп
22
Швейцария
Кевин Фиала
5
Канада
Коди Чечи
35
Канада
Дарси Кемпер
96
Россия
Андрей Кузьменко
6
Канада
Джоэл Эдмундсон
24
Канада
Филлип Дано
2
США
Брайан Дюмулин
12
США
Тревор Мур
44
США
Майки Андерсон
10
Канада
Кори Перри
Тренер
Канада
Jim Hiller
Сан-Хосе Сан-Хосе
77
Канада
Michael Misa
37
Швеция
Тимоти Лилигрен
33
США
Алекс Неделькович
38
Канада
Mario Ferraro
96
Швейцария
Philipp Kurashev
10
Канада
Ty Dellandrea
30
Россия
Ярослав Аскаров
5
Канада
Vincent Desharnais
72
Швеция
William Eklund
51
Collin Graf
2
США
Уилл Смит
71
Канада
Macklin Celebrini
6
Sam Dickinson
23
Канада
Барклай Гудроу
53
Канада
Джефф Скиннер
3
Швеция
Джон Клингберг
73
Канада
Тайлер Тоффоли
21
Швеция
Александр Веннберг
75
Канада
Райан Ривс
9
Россия
Дмитрий Орлов
Тренер
Ryan Warsofsky
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
ХК Челмет ХК Челмет
Омские Крылья Омские Крылья
11 Ноября
16:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30