Смотреть онлайн Лос-Анджелес - Сан-Хосе 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Лос-Анджелес — Сан-Хосе . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SAP-центр в Сан-Хосе.
Превью матча Лос-Анджелес — Сан-Хосе
Команда Лос-Анджелес в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 26-30. Команда Сан-Хосе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 33-44. Команда Лос-Анджелес в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Сан-Хосе забивает 3, пропускает 4.