Смотреть онлайн Торонто - Коламбус 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Торонто — Коламбус . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Нэшнуайд Арена.
Превью матча Торонто — Коламбус
Команда Торонто в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 29-31. Команда Коламбус, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 18-24. Команда Торонто в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Коламбус забивает 2, пропускает 2.