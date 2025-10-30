Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Торонто - Коламбус 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ТоронтоКоламбус . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Нэшнуайд Арена.

МСК, Стадион: Нэшнуайд Арена
НХЛ
Торонто
Завершен
3 : 6
30 октября 2025
Коламбус
Смотреть онлайн
Коламбус
-
Коламбус
-
Счет после 1-го периода: 0-2
Торонто
-
Коламбус
-
Коламбус
-
Коламбус
-
Счет после 2-го периода: 1-5
Коламбус
-
Торонто
-
Торонто
-
Счет после 3-го периода: 3-6

Превью матча Торонто — Коламбус

Команда Торонто в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 29-31. Команда Коламбус, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 18-24. Команда Торонто в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Коламбус забивает 2, пропускает 2.

Торонто Торонто
23
США
Matthew Knies
74
Bobby Mcmann
11
Канада
Макс Доми
91
Канада
Джон Таварес
53
Easton Cowan
44
Канада
Морган Райлли
63
Финляндия
Matias Maccelli
89
США
Nicholas Robertson
2
Канада
Simon Benoit
79
Канада
Сэмуэль Блэйс
18
Канада
Стивен Лоренц
55
Канада
Николя Руа
25
США
Брэндон Карло
34
США
Остон Мэттьюс
41
США
Энтони Столарц
51
Канада
Филипп Майерс
30
США
Cayden Primeau
81
США
Dakota Joshua
22
США
Джейк МкКэйб
95
Швеция
Оливер Экман-Ларссон
Тренер
Канада
Craig Berube
Коламбус Коламбус
19
Канада
Adam Fantilli
11
США
Майлз Вуд
15
Канада
Данте Фаббро
21
Швеция
Isac Lundestrom
24
Канада
Mathieu Olivier
2
Канада
Jacob Christiansen
86
Россия
Кирилл Марченко
59
Россия
Yegor Chinakhov
10
Россия
Дмитрий Воронков
91
Канада
Kent Johnson
4
Cole Sillinger
73
Канада
Jet Greaves
5
Denton Mateychuk
9
Россия
Иван Проворов
8
США
Закари Веренски
90
Латвия
Элвис Мерзликинс
23
Канада
Шен Монахан
78
Канада
Дэмон Северсон
3
США
Чарли Койл
38
Канада
Бони Дженнер
Тренер
Канада
Dean Evason
Комментарии к матчу
