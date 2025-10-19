Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Колорадо Иглз - Коачелла Вэлли Файрбердс 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Колорадо ИглзКоачелла Вэлли Файрбердс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Acrisure Arena.

МСК, Стадион: Acrisure Arena
США. АХЛ. Хоккей
Колорадо Иглз
Завершен
3 : 1
19 октября 2025
Коачелла Вэлли Файрбердс
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Колорадо Иглз
-
Колорадо Иглз
-
Колорадо Иглз
-
Счет после 2-го периода: 2-1
Колорадо Иглз
-
Счет после 3-го периода: 3-1

Превью матча Колорадо Иглз — Коачелла Вэлли Файрбердс

Команда Колорадо Иглз в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 18-16. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Колорадо Иглз, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Колорадо Иглз
Колорадо Иглз
Коачелла Вэлли Файрбердс
Колорадо Иглз
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.11.2025
Колорадо Иглз
Колорадо Иглз
5:6
Коачелла Вэлли Файрбердс
Коачелла Вэлли Файрбердс
