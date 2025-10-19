Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Колорадо Иглз — Коачелла Вэлли Файрбердс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Acrisure Arena .

Превью матча Колорадо Иглз — Коачелла Вэлли Файрбердс

Команда Колорадо Иглз в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 18-16. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Колорадо Иглз, в том матче победу одержали гостьи.