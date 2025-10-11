Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Рочестер — Торонто . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ricoh Coliseum .

Превью матча Рочестер — Торонто

Команда Рочестер в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 10-13. Команда Торонто, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 6-5. Команда Рочестер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торонто забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Торонто, в том матче победу одержали гостьи.