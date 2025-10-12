12.10.2025
Смотреть онлайн Бейкерсфилд Кондорс - Сан-Хосе Барракуда 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Бейкерсфилд Кондорс — Сан-Хосе Барракуда . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tech CU Arena.
МСК, Стадион: Tech CU Arena
США. АХЛ. Хоккей
Завершен
6 : 7
12 октября 2025
Счет после 1-го периода: 3-3
Счет после 2-го периода: 5-6
Счет после 3-го периода: 6-7
Превью матча Бейкерсфилд Кондорс — Сан-Хосе Барракуда
История последних встреч
Бейкерсфилд Кондорс
Сан-Хосе Барракуда
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.10.2025
Сан-Хосе Барракуда
1:2
Бейкерсфилд Кондорс
