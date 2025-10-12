Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Шарлотт - Спрингфилд 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: ШарлоттСпрингфилд . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени и пройдет на стадионе MassMutual Center.

МСК, Стадион: MassMutual Center
США. АХЛ. Хоккей
Шарлотт
Завершен
4 : 3
12 октября 2025
Спрингфилд
Шарлотт
-
Шарлотт
-
Шарлотт
-
Спрингфилд
-
Спрингфилд
-
Счет после 1-го периода: 3-2
Шарлотт
-
Счет после 2-го периода: 4-2
Спрингфилд
-
Счет после 3-го периода: 4-3

Превью матча Шарлотт — Спрингфилд

Команда Шарлотт в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 33-27. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Шарлотт, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Шарлотт
Шарлотт
Спрингфилд
Шарлотт
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.11.2025
Шарлотт
Шарлотт
5:3
Спрингфилд
Спрингфилд
Комментарии к матчу
