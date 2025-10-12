Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Шарлотт — Спрингфилд . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени и пройдет на стадионе MassMutual Center .

Превью матча Шарлотт — Спрингфилд

Команда Шарлотт в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 33-27. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Шарлотт, в том матче победу одержали хозяева.