Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Рочестер — Сиракьюс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Oncenter War Memorial Arena .

Превью матча Рочестер — Сиракьюс

Команда Рочестер в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 11-17. Команда Сиракьюс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 13-4. Команда Рочестер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Сиракьюс забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Сиракьюс, в том матче победу одержали хозяева.