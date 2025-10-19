Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей : Техас — Милуоки . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе UW-Milwaukee Panther Arena .

Превью матча Техас — Милуоки

Команда Техас в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 24-27. Команда Милуоки, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 17-20. Команда Техас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Милуоки забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды Техас, в том матче победу одержали гостьи.