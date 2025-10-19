Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Техас - Милуоки 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: ТехасМилуоки . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе UW-Milwaukee Panther Arena.

МСК, Стадион: UW-Milwaukee Panther Arena
США. АХЛ. Хоккей
Техас
Завершен
3 : 5
19 октября 2025
Милуоки
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Техас
-
Милуоки
-
Техас
-
Счет после 1-го периода: 2-1
Милуоки
-
Техас
-
Счет после 2-го периода: 3-2
Милуоки
-
Милуоки
-
Милуоки
-
Счет после 3-го периода: 3-5

Превью матча Техас — Милуоки

Команда Техас в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 24-27. Команда Милуоки, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 17-20. Команда Техас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Милуоки забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 ноября 2025 на поле команды Техас, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Техас
Техас
Милуоки
Техас
2 побед
0 ничьих
2 побед
50%
0%
50%
16.11.2025
Техас
Техас
1:3
Милуоки
Милуоки
Обзор
26.05.2025
Техас
Техас
3:2
Милуоки
Милуоки
Обзор
24.05.2025
Техас
Техас
1:2
Милуоки
Милуоки
Обзор
22.05.2025
Техас
Техас
6:1
Милуоки
Милуоки
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
BetBoom Team BetBoom Team
GamerLegion GamerLegion
19 Ноября
14:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Heroic Heroic
19 Ноября
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
Норильск Норильск
Челны Челны
19 Ноября
15:00
Natus Vincere Natus Vincere
Tundra Esports Tundra Esports
19 Ноября
11:00
ХК Югра ХК Югра
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
19 Ноября
17:00
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30