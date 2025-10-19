19.10.2025
Смотреть онлайн Ютика Кометс - Торонто 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Ютика Кометс — Торонто . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ricoh Coliseum.
МСК, Стадион: Ricoh Coliseum
США. АХЛ. Хоккей
Завершен
2 : 3
19 октября 2025
Счет после 1-го периода: 2-1
Счет после 2-го периода: 2-1
Превью матча Ютика Кометс — Торонто
Комментарии к матчу