20.10.2025
Смотреть онлайн Коачелла Вэлли Файрбердс - Бейкерсфилд Кондорс 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Коачелла Вэлли Файрбердс — Бейкерсфилд Кондорс . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mechanics Bank Arena.
МСК, Стадион: Mechanics Bank Arena
США. АХЛ. Хоккей
Завершен
4 : 5
20 октября 2025
Счет после 1-го периода: 3-1
Счет после 2-го периода: 3-3
Счет после 3-го периода: 4-4
Превью матча Коачелла Вэлли Файрбердс — Бейкерсфилд Кондорс
История последних встреч
Коачелла Вэлли Файрбердс
Бейкерсфилд Кондорс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.11.2025
Бейкерсфилд Кондорс
3:6
Коачелла Вэлли Файрбердс
Комментарии к матчу