Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Милуоки - Сан-Хосе Барракуда 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: МилуокиСан-Хосе Барракуда . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tech CU Arena.

МСК, Стадион: Tech CU Arena
США. АХЛ. Хоккей
Милуоки
Завершен
6 : 2
25 октября 2025
Сан-Хосе Барракуда
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Милуоки
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Милуоки
-
Милуоки
-
Милуоки
-
Сан-Хосе Барракуда
-
Милуоки
-
Сан-Хосе Барракуда
-
Счет после 2-го периода: 5-2
Милуоки
-
Счет после 3-го периода: 6-2

Превью матча Милуоки — Сан-Хосе Барракуда

Команда Милуоки в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 22-23. Команда Сан-Хосе Барракуда, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 11-14. Команда Милуоки в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сан-Хосе Барракуда забивает 1, пропускает 1.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00