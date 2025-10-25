Смотреть онлайн Милуоки - Сан-Хосе Барракуда 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Милуоки — Сан-Хосе Барракуда . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tech CU Arena.
Превью матча Милуоки — Сан-Хосе Барракуда
Команда Милуоки в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 22-23. Команда Сан-Хосе Барракуда, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 11-14. Команда Милуоки в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сан-Хосе Барракуда забивает 1, пропускает 1.