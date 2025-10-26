Смотреть онлайн Рокфорд - Колорадо Иглз 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Рокфорд — Колорадо Иглз . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Budweiser Events Center.
Превью матча Рокфорд — Колорадо Иглз
Команда Рокфорд в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 17-12. Команда Колорадо Иглз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 15-8. Команда Рокфорд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Колорадо Иглз забивает 2, пропускает 1.